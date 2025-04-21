Техника в деле

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какие цифровые российские продукты нужны бизнесу, и что им могут предложить отечественные разработчики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

За последние три года ожидания компаний в сфере IT существенно изменились под влиянием ускоренной цифровизации, роста киберугроз и необходимости импортозамещения. Согласно исследованию Statista, в 2025 году более 30% глобальных покупателей программного обеспечения ставят в приоритет IT-безопасность и искусственный интеллект, что отражает стремление бизнеса к автоматизации и защите данных. Более 64% компаний планируют увеличить IT-бюджеты, а расходы на программное обеспечение вырастут на 14% по сравнению с 2024 годом, что свидетельствует о растущем спросе на современные платформенные решения и инструменты для автоматизации бизнес-процессов.

Особое внимание уделяется интеграции облачных сервисов, средств для организации защищенных коммуникаций и унифицированных платформ для совместной работы — эти направления становятся стандартом для компаний всех размеров. В то же время, зрелые российские решения начинают выходить на зарубежные рынки, особенно в страны СНГ и Юго-Восточной Азии, что подтверждает их конкурентоспособность и востребованность. Подобные процессы отметил и заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА Антон Спирин:

«Сегодня мы видим наибольший интерес к платформенным инструментам для автоматизации бизнес-процессов, а также к инструментам информационной безопасности. Другим очевидным приоритетом является организация безопасных и централизованных коммуникаций, те самые видео-встречи. Мы отвечаем на этот запрос рынка своей платформой DION, которая уже активно применяется десятками тысяч пользователей из таких организаций, как ВТБ, «Почта России», «Группа Астра» и многие другие. Сегодня мы наблюдаем, как современные и зрелые отечественные решения активно идут на иностранные рынки, особенно СНГ. Продукты НОТА уже имеют там определенную популярность, и мы реализовали несколько значимых проектов, которые требовали серьезной вокализации и организации техподдержки. Среди перспективных иностранных направлений мы также выделяем Юго-Восточную Азию, где также есть история успеха у российских производителей ПО. Именно там мы будем стараться».