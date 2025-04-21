Белгородские энергетики освещают мемориалы ко Дню Победы

Энергетики филиала «Россети Центр» - «Белгородэнерго» проводят масштабную работу по ревизии и ремонту наружного освещения у мемориалов, братских могил и воинских захоронений. Новыми огнями к празднику будут освещены более 25 памятных мест.

Фото: Белгородэнерго

Специалисты Шебекинского РЭС восстановили освещение на Аллее Славы в центре Шебекино. Выполнили ремонт кабельной линии, которая была повреждена в результате огневого воздействия со стороны ВСУ, заменили 6 ламп и 2 прожектора. Совсем скоро аллея будет утопать в цветах и венках, которые принесут сюда благодарные потомки в память о тех, кто погиб в Великой Отечественной войне.

Бригады Старооскольских электрических сетей модернизировали освещение на территории сквера «Танковое поле» и у памятника выдающемуся военачальнику, генералу армии Николаю Ватутину в Старом Осколе. Вместо устаревших ламп наружного освещения смонтировали современные светодиодные.

Фото: Белгородэнерго

Энергетики Алексеевского РЭС осветили памятник погибшим воинам на улице Чкалова окружного центра. Проложили участок кабельной сети, установили опору и смонтировали современное светодиодное освещение. Теперь у постамента светло и безопасно.

Валуйский РЭС смонтировал наружное освещение у братской могилы на перекрёстке улиц Щорса и Совхозной в Валуйках. Электромонтеры проложили кабельную линию наружного освещения, установили 4 опоры и шесть светильников. Кроме этого, благоустроили территорию у братских могил в селах Рождествено и Тулянка.

Фото: Белгородэнерго

Красногвардейские энергетики осветили памятник воинам-односельчанам в селе Малоалексеевка, а также мемориальную площадку на хуторе Ковалев. Ровеньской РЭС выполнил работы в селе Лозовом у памятника погибшим в годы войны жителям села. Энергетики Волоконовского РЭС - у памятника советским воинам в селе Покровка, Яковлевского РЭС – у памятника воинам-освободителям в городе Строитель. Сотрудники Корочанского РЭС смонтировали наружное освещение у братской могилы в селе Новая Слободка.

«В канун праздника энергетики вместе с народом нашей страны делают все возможное, чтобы сохранить память о подвиге и самоотверженном труде наших предков в годы Великой Отечественной войны, cделать места, священные для всех россиян, светлыми и благоустроенными», - отметил директор ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Антон Герасимов.