Мавзолей Ленина закроют на майские праздники

Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей с 23 апреля по 19 мая в связи с «подготовкой и проведением мероприятий», сообщили ТАСС в ФСО.

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Последний раз Мавзолей закрывали для посетителей 18 февраля, для проведения профилактических работ. Он возобновил работу 14 апреля. До этого на профилактику мавзолей закрывался в 2023 году.

Обычно Мавзолей Ленина открыт для посетителей каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00. Профилактические работы в мавзолее проводятся раз в полтора года. Поддержанием сохранности тела Владимира Ленина занимаются сотрудники научно-исследовательского центра биомедицинских технологий ВИЛАР.

Полина Мотызлевская