Имущественный комплекс обувной фабрики «С-ТЕП» приобрела красноярская компания

По итогам повторных торгов по продаже имущественного комплекса ООО «Фабрика С-теп» в Новосибирске победителем стало ООО «Локомотив» (ЗАТО Зеленогорск, Красноярский край). Торги первоначально объявлялись в сентябре прошлого года в форме публичного предложения с начальной ценой продажи в 587,6 млн руб. Как сказано в карточке торгов, «Локомотив» был признан победителем 18 апреля с ценой предложения 133 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В состав имущественного комплекса обувной фабрики включено недвижимое и движимое имущество завода, в том числе помещения общей площадью почти 6 тыс. кв. м, земельный участок более 2 тыс. кв. м и право аренды земельного участка площадью более 13 тыс. кв. м в Бердске (Новосибирская область), швейное, обувное, климатическое, компьютерное и прочее оборудование, офисная техника и мебель. В состав лота также включено три товарных знака S-TEP (один зарегистрирован в РФ и действителен до октября 2030 года, второй - на территории Великобритании и действителен до июля 2029 года, третий - на территории ЕС, Белоруссии, Китая, Казахстана, действителен также до июля 2029 года).

На участие в торгах всего было подано две заявки, однако одну из них организаторы отклонили, так как участник не подтвердил поступление задатка.

Производство на фабрике остановлено с 1 августа 2022 года в целях оптимизации расходов. В октябре того же года на фабрике была введена процедура банкротства. Предприятие работало на рынке с 2000 года. В декабре прошлого года арбитражный суд Москвы ввел наблюдение в головной компании группы ПАО «ОР групп» по заявлению Промсвязьбанка из-за долга в 1,7 млрд руб.

ООО «Локомотив» зарегистрировано в 2018 году. Основным видом деятельности компании является аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования, также компания специализируется на предоставлении займов. По данным ЕГРЮЛ, 74,4% компании владеет само ООО, оставшиеся 25,6% принадлежат Максиму Добрыдону, которому также принадлежат 50% московского ООО «Холсейл-онлайн» (специализируется на оптовой торговле одеждой и обувью). Выручка предприятия по итогам 2024 года составила 1,9 млн руб., прибыль 265 тыс. руб.

Лолита Белова