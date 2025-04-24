«При загрузке видео на платформу происходит некая магия»

Медиасервисы благодаря специфике своей работы одними из первых тестируют и внедряют новые технологии. Это позволяет пользователям получать более ценный опыт взаимодействия с платформами, а компаниям — генерировать больше прибыли. О том, как новые технологии и искусственный интеллект (ИИ) меняют медиабизнес, позволяют экономить на труде тысяч сотрудников, в разы повышают время смотрения или помогают писать сценарии, а также о том, почему любая хакерская атака — искусство, в интервью «Деньгам» рассказал заместитель гендиректора, глава цифрового блока «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель гендиректора, глава цифрового блока «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Заместитель гендиректора, глава цифрового блока «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

— Как медиаплатформы наиболее эффективно применяют ИИ?

— Искусственный интеллект уже так прочно вошел в обиход, что медиасфера не является исключением. Медиасфера — это в первую очередь контент, который попадает на платформы. Представим себе автора, который хочет что-то произвести. На текущий момент он может сделать это двумя способами: придумать сам или спросить у больших языковых моделей типа DeepSeek, ChatGPT или GigaChat, которые ему подскажут идею.

Дальше есть модели, которые генерируют видео. Но здесь нужно оговориться, что пока они генерируют видео длительностью примерно 15–20 секунд, а дальше уже получается что-то бессвязное и неразумное. Но если раньше такие модели генерировали видео с ошибками — например, человека с семью пальцами на руке, то сейчас эти проблемы решены. Это говорит о том, что в будущем проблема с хронометражем будет также решена.

Так вот, мы придумали видео и создали его с помощью искусственного интеллекта, а дальше мы можем загружать его на видеоплатформу. Как пример, при загрузке видео на Rutube происходит некая магия, а именно премодерация, основанная на искусственном интеллекте. Это снимает с нас большую часть работы.

— Давайте назовем цифру.

— Ежедневно на Rutube грузится до миллиона видео. На данный момент средняя продолжительность одного видео достигает 21 мин. Таким образом, ежедневно получается около 350 тыс. часов, которые нам нужно просмотреть и промодерировать в соответствии с предписанием Роскомнадзора. Возьмем три рабочие смены по восемь часов — примерно 15 тыс. человек нам нужно, чтобы освоить эту задачу, с которой искусственный интеллект справляется на 99%. Тем временем в службе модерации у нас работает примерно 500 человек. А, казалось бы, чем может быть полезен искусственный интеллект?

Как контент живет на нашей площадке? Сразу после загрузки он попадает в рекомендательную систему, для того чтобы наиболее подходящие видео выдавались пользователю. Например, после введения рекомендательной системы в Yappy мы увеличили время нахождения на нашей площадке в три раза с девяти минут до 27.

— Какой экономический эффект вы получаете от внедрения технологий с ИИ?

— До внедрения рекомендательной системы у нас в Rutube была редакция, которая планировала внешний вид и рекомендовала ролики для наших пользователей. После внедрения искусственного интеллекта и рекомендательного алгоритма мы получили прирост нахождения на платформе и смотрения видео на 30%. После того как у нас появилась реклама, благодаря этому алгоритму она стала показываться на 30% чаще, что позитивно отразилось на нашем финансовом результате. Мы планируем внедрить рекомендательную систему в показ рекламы в этом или следующем году. Конечно, мы стремимся к тому, чтобы наша реклама тоже была пользователю релевантна и интересна. Это наша задача.

— А как внедрение ИИ сказывается на количестве пользователей видеохостинга?

— В 2021 году количество ежедневных пользователей составляло 60 тыс. В 2023 году — 5 млн. Сегодня же у нас 17,7 млн ежедневно. Это не только связано с искусственным интеллектом, но однозначно его вклад очень весомый. Тысяча маленьких шагов было сделано, тысяча ошибок, чтобы платформа стала тем, чем она сейчас является.

— Давайте поговорим про то, как искусственный интеллект применяется в других проектах холдинга.

— Если говорить про другие наши активы и сферы деятельности — например, кинопроизводство, то мы создали софт с ИИ, который помогает нашим сценаристам писать кусочки сценариев, и они им пользуются. Система обучена на нашей сценарной базе. Этот же софт помогает нашим программистам писать кусочки кода. Или у нас есть студия «Ярко», которая занимается мультипликацией, и она использует ИИ для прототипизации образов героев для питчингов и презентаций. Это ускоряет процесс и освобождает творческих людей от рутины. Сейчас это занимает полтора часа, когда раньше — два-три дня как минимум на то, чтобы описать персонаж и получить его визуальный облик.

Когда мы говорим про искусственный интеллект, нужно понимать, что это просто специализированный набор инструментов, который решает специализированные задачи. Говорить о том, что он может полноценно заменить человека, нельзя.

— Тем не менее искусственный интеллект может работать как на бизнес, так и против него. Например, его могут использовать хакеры для атак на бизнес. Есть ли своя специфика атак на медиабизнес?

— Рутинные приемы, с которыми справляется ИИ, используются для атак на нас. Больше всего атак, конечно, происходит по праздникам: на 9 Мая, Новый год, День России. И связаны они с нашими соседями.

Но любая кибератака — искусство. Потому что поиск дыр в защите — это скрупулезный и сложный процесс на уровне создания музыки. Почему у нас мало композиторов, но много музыкантов? Здесь такая же история. Не каждый айтишник — будущий хакер. Это особый образ мышления. И мы используем таких людей, у нас есть свои белые хакеры. В том числе благодаря им я знаю, что наша инфраструктура может выдержать любую нагрузку. Например, в прошлом октябре у нас была атака с силой один терабит в секунду (то есть 1 млн Мбит/с; средняя скорость домашнего интернета составляет 100 Мбит/с.— “Ъ”), которая длилась около двух часов. И мы ее выдержали, отбили. И гордимся этим.

— У «Газпром-Медиа Холдинга» есть структура, которая отвечает за инфраструктуру. Какую роль она играет в вашей работе с ИИ?

— На ней строится наша рекомендательная система, которая обучается благодаря большому количеству видеокарт. После обучения она выходит в реализацию. Звучит очень просто, но за каждый процент прироста во времени мы боремся до кровавых слез.

Для этого нужны кадры. Мы всегда стараемся нанимать тех людей, которые являются настоящими профессионалами в своих направлениях.

И у нас, как у любой развивающейся компании, задач больше, чем людей, и мы здесь не исключение — чувствуем нехватку квалифицированных специалистов. В этом году у нас есть большой запрос на рынке труда на них. При этом мы наблюдаем тенденцию: если раньше люди уезжали за рубеж и там продолжали работать удаленно, то теперь эти люди возвращаются. Видимо, что-то поменялось в сознании.

— Учитывая не только развитие искусственного интеллекта, но и весь спектр новых технологий, как вы дальше планируете развивать свои цифровые активы?

— Мы точно будем делать ассистента для креаторов контента на основе искусственного интеллекта. Сервис будет как помогать выбирать тему, так и помогать со сценарием, хронометражем, временем выпуска. Вплоть до того, что будет подсказывать, какого цвета одежда должна быть в ролике.

Второе направление — Social Commerce (вид электронной коммерции, при котором товары продают с помощью инструментов социальных сетей.— “Ъ”). Оно сейчас очень популярно в Китае. Это аналог магазина на диване, когда блогер в прямом эфире рекламирует товары и из прямого эфира можно перейти по ссылке и приобрести это. В эти направления мы идем, и будем их реализовывать в 2025–2026 годах. Мы думаем сделать это в коллаборации с кем-то или самостоятельно.

— Недавно Wildberries объявил о запуске похожего продукта…

— Очень многие игроки в мире в целом, которым несвойственно заниматься медиа, начинают стремиться и проникать в эту индустрию. E-commerce не исключение. Площадки, которые приходят в медиа, приходят туда за новыми каналами привлечения пользователей либо увеличивают лояльность. Например, тот же Amazon. Они сделали онлайн-кинотеатр, чтобы увеличить лояльность своих пользователей. E-commerce-площадки генерируют достаточно большое количество выручки, с точки зрения денег живут хорошо. И этот путь монетизации не является тупиковым, он имеет право на жизнь. Это тренд.

Еще одна наша будущая разработка — это антифрод-решение. У нас есть база знаний о нашем пользователе, мы даем искусственному интеллекту эти знания, и он на основании их принимает решения о том, настоящий ли человек пришел на нашу платформу или нет. Это нужно для того, чтобы отсечь мошенничество с монетизацией. Очень многие люди, узнав, что у нас есть монетизация, начали накручивать свои цифры, чтобы получить незаслуженно завышенную сумму. На текущий момент мы боремся с этим алгоритмически, но на следующем этапе будем подключать искусственный интеллект.

Распознавание дипфейков у нас уже существует на уровне премодерации. Мы с этим тоже боремся. Но и сами такие технологии и их проникновения пока не так широки.

— А какие новые тренды в медиа в целом вы видите?

— Сегодня у детей с шести лет есть смартфоны, и они с раннего детства погружаются в мир контента через короткие вертикальные видео. Потому в принципе вертикальное видео — это тренд будущего. В ближайшие пять-семь лет мы точно увидим, что появятся вертикальные короткие сериалы и кино. В Китае и США это уже активно распространяется, там «малодрамы» очень популярны.

Также то, что немедийные игроки начали интересоваться медиа. Это тоже важный тренд. Он говорит нам о том, что индустрия FunTech (включает видео- и стриминговые сервисы, сайты знакомств и т. д.— “Ъ”) будет формировать рынок. Изменится потребление контента. Я уверен, что лидировать на рынке контента будут площадки, которые предоставляют видео по запросу,— онлайн-кинотеатры и платформы, такие как Rutube.

Дмитрий Шер