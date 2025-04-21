Четвертьфинал — понятие растяжимое

Сразу две четвертьфинальные серии play-off «Фонбет» чемпионата КХЛ растянулись в понедельник на максимальную дистанцию. Возможность побороться за победу в ней в седьмом матче добыли находившиеся на грани поражения «Авангард» и «Салават Юлаев». Омский клуб обыграл дома — 3:0 — «Локомотив», а уфимский в гостях справился в овертайме — 2:1 — со «Спартаком».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голкипер Семен Вязовой стал одним из главных героев уфимцев в шестом матче их серии против «Спартака»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Голкипер Семен Вязовой стал одним из главных героев уфимцев в шестом матче их серии против «Спартака»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О необычности стилистики шестого матча серии, которая свела «Локомотив» с «Авангардом», неплохо рассказывает такая короткая ремарка. Хозяева открыли счет ближе к концу стартового периода, нанеся всего третий бросок в створ. Причем два, ему предшествовавших, вряд ли с ходу вспомнил бы и тот, кто внимательно следил за игрой,— слишком дежурные. Но при этом гол не смотрелся совсем уж шальным. Наоборот, его следовало признать плодом грамотного следования «Авангардом» выбранной стратегии. А заключалась она в том, чтобы, безжалостно наступив на горло атакующей песне, подавив стремление дома лезть вперед, прежде всего исключительно внимательно закрывать тылы, может быть, даже заманивая в них — и желательно, поглубже — «Локомотив». И ждать, когда тот, увлекшись, увязнув, подарит возможность куснуть.

А оборонялся «Авангард», надо признать, образцово. То есть «Локомотив»-то бросал довольно часто. Но все это были такие броски, что скорее помогали вратарю Никите Серебрякову сохранять тонус — угроза в них, как правило, таилась минимальная, символическая. Все участки, где могла родиться угроза реальная, «Авангард» контролировал, как опытный конвоир матерого рецидивиста.

А возможности куснуть он не просто дождался — он ее выгрыз. Николай Прохоркин в чужой зоне, налетев на оппонента, обокрал его, извернулся, чтобы коньком отдать пас Владимиру Ткачеву, а Ткачев перевел шайбу открывшемуся возле пятачка Евгению Кулику.

Вышедший вперед «Авангард» ничего менять, конечно, не хотел. Во втором периоде взгляд цеплялся даже за отрезки продолжительностью в пару минут, в течение которых шайба вообще не покидала омскую зону. Но сказать, что «Локомотив» в ней хозяйничал, было бы грубым преувеличением. Скорее страдал, чем хозяйничал.

А к взятию ворот снова был гораздо ближе формально отбивавшийся «Авангард». На излете периода он сначала повозил оппонентов в большинстве, а потом, когда устоявший «Локомотив» с облегчением занялся привычным делом по осаде омской зоны, подловил ярославцев классной передачей Дамира Шарипзянова и побегом резвого Наиля Якупова. Мартин Гернат сзади так активно обработал Якупова клюшкой, что не удивился, когда понял, что его команду наказали по всей строгости — буллитом. «Локомотив» выручил голкипер Даниил Исаев, не дрогнувший перед заложившим хитрый вираж Райаном Спунером, вообще-то большим мастером подобных трюков.

Наверняка все, кто переживал за ярославцев, неудачу Спунера приняли за хороший знак: бывает же, что такие моменты переворачивают ход матчей. Но это был не тот случай.

Как выяснилось, «Авангард» способен гнуть свою линию без единого срыва на протяжении всех трех периодов.

В заключительном «Локомотив» продолжал стучаться в выросшую перед ним бетонную стену — и набивал шишку за шишкой без какого-либо позитивного результата. А «Авангард», как и в первой двадцатиминутке, однажды взорвался нежданной активностью впереди, прессингом. И Константин Окулов продемонстрировал потрясающее понимание ситуации, когда вместо того, чтобы стрельнуть по воротам, резко пустил шайбу по льду на накатывающего к ним Якупова. Успевшие поразить еще и пустые ворота омские хоккеисты, которые до этого проиграли «Локомотиву» оба домашних матча, сравняли счет в серии и повторили прошлогодний сюжет. Тогда эти два клуба тоже встретились в четвертьфинале play-off. «Авангард», как и сейчас, догонял соперника, догнал, но в седьмом матче «Локомотив» его дожал.

По стартовому периоду московского матча могло показаться, что травма лидера нападения Джоша Ливо — чересчур болезненный удар для «Салавата Юлаева». Он выглядел организованным, но каким-то совсем беззубым. И тот факт, что хозяевам никак не удавалось пробить голкипера Семена Вязового, вряд ли напрягал спартаковских поклонников. В конце концов, если уфимцы так и будут играть «на выживание», рано или поздно пробьют обязательно. Но после перерыва «Салават» вылил на них ведро ледяной воды, внезапно оскалившись: выигранное вбрасывание, рейд Александра Черного, увенчанный броском, и добивание Владислава Ефремова.

«Спартак», однако, пережил несчастье без труда. Вскоре и его четвертое звено подало громкий, не по статусу, голос. Счет сравнял, пальнув в касание, Сергей Лукьянцев.

А дальше выживать уже приходилось спартаковцам. «Салават», будто крутой марафонец, едва позади осталась половинка матча, включил новый, куда страшнее прежнего, режим. И оказалось, что сил у него полным-полно и их хватает, чтобы задать «Спартаку» жестокую трепку. Теперь терпели уже хозяева.

Потом был тихий третий период и овертайм, в котором «Салават Юлаев» добавил и «Спартак» дожал благодаря броску издали Алексея Василевского. Решающие матчи в его серии против спартаковцев и в серии с участием «Локомотива» и «Авангарда» пройдут в среду в Уфе и Ярославле.

Алексей Доспехов