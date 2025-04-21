Двух жителей Башкирии арестовали по подозрению в мошенничестве на 150 млн рублей

Двух жителей Башкирии арестовали по подозрению в мошенничестве под видом инвестирования (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предварительно установлено, что подозреваемые создали в республике инвестиционную фирму: один из них возглавил организацию, второй стал директором филиала в Салавате. В интернете они убеждали потенциальных клиентов, что вложат деньги инвесторов в высокодоходные проекты, с прибыли от которых им выплатят проценты. На самом деле клиенты получали либо свои собственные деньги, либо их брали из вкладов новых участников. Потерпевшими по уголовному делу проходят свыше 160 человек. Общая сумма ущерба составила около 150 млн руб.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых по местам жительства. В ходе обысков изъяты банковские карты, компьютерная техника, электронные носители информации, автомобиль иностранного производства и другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение»,— отметила Ирина Волк.

Венера Хисамова