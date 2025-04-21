Число крупных аварий за отопительный сезон на Среднем Урале снизилось на 33,9%

Количество коммунальных аварий в Свердловской области, на устранение которых потребовалось более суток, уменьшилось на 33,9% в отопительный сезон 2024-2025 годов, сообщили в областном департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно предварительным итогам сезона, число технологических нарушений сократилось на 8,8% по сравнению с прошлым годом. «Отопительный сезон у нас прошел без серьезных нарушений. Последствия коммунальных аварий, возникающих в муниципалитетах, решались достаточно оперативно, поскольку запас необходимых сил и средств был подготовлен заранее»,— рассказал исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов.

При подготовке к этому отопительному сезону заменили 800 км ветхих теплосетей, 350 км водопроводных сетей, 200 км канализационных сетей и 260 км электросетей. Обновления получили дома, в которых живут свыше 580 тыс. уральцев. Отопительный сезон должен завершиться в первой декаде мая.

Напомним, в рамках подготовки к новому отопительному сезону в Екатеринбурге с 22 по 24 апреля проводятся первые испытания тепловых сетей максимальной температурой от 95° до 125°.

Ирина Пичурина