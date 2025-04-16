В Екатеринбурге 22-24 апреля пройдут первые испытания теплосетей

В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Екатеринбурге с 22 по 24 апреля проведут первые испытания тепловых сетей максимальной температурой от 95 до 125, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Дома с неисправными системами регулирования и соцобъекты на время испытаний отключат от отопления, в остальных она продолжит работать. Испытания пройдут в зданиях, которые отапливаются следующими сетями:

22 апреля с 10:00 до 17:00 часов от котельной на Гурзуфской в Юго-Западном микрорайоне, Центре, на ВИЗе, Широкой речке;

23 апреля с 10:00 до 16:00 часов от котельной на Луганской, 27 в жилых домах по улице Луганская;

23 апреля с 10:00 до 16:00 часов от котельной на Мурзинской, 1б, в поселке Калиновка;

24 апреля с 10:00 до 16:00 часов от котельной на Ремонтном, 10, в поселке Исток.

Сотрудники Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) будут постоянно наблюдать за режимами работы центральных тепловых пунктов (ЦТП), а также проводить обходы квартальных теплотрасс. В режиме постоянной готовности будут дежурить оперативные бригады компании.

Ирина Пичурина