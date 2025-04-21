Суд оставил под арестом главу УФСИН по Башкирии

Верховный суд Башкирии оставил в силе меру пресечения главе УФСИН по республике Владиславу Дзюбе, обвиняемому в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили «Ъ-Уфа» в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

9 апреля Советский райсуд Уфы арестовал руководителя УФСИН до 27 мая, отправив его в СИЗО.

По версии следствия, в ноябре 2024 года Владислав Дзюба получил от около 70 подчиненных 3,4 млн руб. «для представительских нужд управления». До этого деньги были выданы им в виде премий.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее обвинение было предъявлено заместителю начальника республиканского УФСИН Евгению Макотину. Ему также инкриминируют превышение должностных полномочий. По версии следствия, он получил от десяти подчиненных часть их премий на общую сумму 500 тыс. руб.

Венера Хисамова