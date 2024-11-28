Замначальника Управления ФСИН по Башкирии обвиняют в превышении полномочий

Третий отдел по расследованию особо важных дел СКР по Башкирии предъявил обвинение заместителю начальника республиканского Управления ФСИН России в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о Евгении Макотине.

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По версии следствия, в ноябре 2024 года обвиняемый потребовал от десяти подчиненных передать ему часть премий на общую сумму 500 тыс. руб. Боясь негативных последствий по службе, сотрудники передали деньги.

Факт преступления выявили сотрудники УФСБ республики и Главного управления собственной безопасности ФСИН России. В кабинете обвиняемого была обнаружена и изъята вся сумма в 500 тыс. руб.

Обвиняемый задержан, с ним проведена первоначальная работа следователей. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.

Олег Вахитов