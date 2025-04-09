Начальника УФСИН по Башкирии задержали за превышение должностных полномочий

В Уфе задержан руководитель УФСИН по Башкирии Владислав Дзюба, сообщила пресс-служба СКР по Башкирии. Советский райсуд Уфы сегодня будет избирать ему меру пресечения. По данным «Ъ-Уфа», следствие будет просить арестовать задержанного на два месяца.

По данным следствия, в ноябре 2024 года Владислав Дзюба потребовал от своих непосредственных подчиненных собрать наличными 3,4 млн руб., выплаченных сотрудникам управления в виде премии, для представительских нужд управления. «Находившиеся в служебной зависимости от фигуранта сотрудники, опасаясь негативных последствий по службе, согласились и собрали деньги с 68 подчиненных, после чего передали требуемую сумму ответственным за ее хранение»,— отмечено в релизе.

В ноябре 2024 года, как сообщал «Ъ-Уфа», третий отдел по расследованию особо важных дел СКР по Башкирии предъявил обвинение заместителю начальника республиканского Управления ФСИН России Евгению Макотину в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в ноябре 2024 года обвиняемый потребовал от десяти подчиненных передать ему часть премий на общую сумму 500 тыс. руб. Боясь негативных последствий по службе, сотрудники передали деньги.

Факт преступления выявили сотрудники УФСБ республики и Главного управления собственной безопасности ФСИН России.

Олег Вахитов