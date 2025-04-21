Курултай Башкирии предложил «узаконить» алкогольное мороженое

Депутаты Курултая Башкирии направили на предварительное рассмотрение в Совет законодателей России проект закона о возможности вносить в перечень алкогольной продукции любые спиртосодержащие пищевые продукты, например, алкогольное мороженое, сообщает пресс-служба башкирского парламента. Изменения предлагается внести в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, законопроект должен устранить пробел в законодательстве об обороте алкоголя. «В федеральном законе четко указаны виды алкогольной продукции, причем перечень является закрытым, то есть появление новых видов не предусмотрено. Однако новые товары появляются. Например, сегодня в продаже можно встретить алкогольное мороженое»,— отметил он, добавив, что «без должного регулирования и контроля спиртосодержащий продукт может попасть в руки ребенка».

Законопроектом предлагается подразделять алкогольную продукцию на такие виды, как спиртные напитки (водка, коньяк, виноградная водка, бренди), вино, крепленое вино, игристое вино, включая российское шампанское, виноградосодержащие напитки, плодовая алкогольная продукция, плодовые алкогольные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха и другие виды алкогольной продукции.

Майя Иванова