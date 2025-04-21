В России за год осудили почти 2 тыс. человек за незаконную рыбалку

По итогам 2024 года суды в России вынесли приговоры 1953 гражданам за незаконную рыбалку, было выплачено штрафов на сумму более 24 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистику судебного департамента при Верховном суде.

Решения выносили по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Она предусматривает наказание за незаконную рыбалку, в том числе в заповедниках или с использованием взрывчатых веществ, которые могут привести к массовой гибели рыбы.

Все осужденные — мужчины. Из них 44 человека были отправлены в колонии, 617 получили условные сроки, 356 были назначены штрафы.

В общей сложности по экологическим преступлениям за прошлый год было осуждено 4733 человека. В колонию отправился 251 подсудимый, 2 тыс. получили условные сроки, сумма выплаченных ими штрафов превысила 127 млн руб.

В 2024 году двух браконьеров с рыбацкими сетями задержали в Татарстане. Мужчины ловили рыбу на озерах, которые образовались от разлива Камы в Мамадышском районе возле одного из поселков. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ.