Доменная зона .ru стала лидером среди пиратских ресурсов

Доменная зона .ru заняла первое место по регистрации новых пиратских сайтов в России, согласно исследованию F6, с которым ознакомился «Ъ». На весну 2025 года на долю .ru приходится 22,8% всех регистраций, в то время как .com и .online занимают 12,7% и 10,8% соответственно.

Пираты выбирают .ru из-за низких цен и простоты регистрации, отмечают участники рынка в разговоре с «Ъ». В то же время, ресурсы, использующие сети доставки и кэширования контента (CDN), чаще размещаются на серверах в Нидерландах, США, Украине, Германии и Франции, что затрудняет их блокировку, говорится в исследовании.

Аналитики F6 также проанализировали 1,4 тыс. пиратских сайтов и составили рейтинг самых популярных у российских пиратов CDN. Сеть Alloha стала наиболее популярной среди администраторов нелегальных ресурсов, ее выбирает 61% пользователей. На втором месте — Rewall (42%), замыкает тройку Lumex (11%).

Подробнее — в материале «Ъ» «Свистать всех на .ru».