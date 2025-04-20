С 1 июня 2025 года авиакомпания «Победа» возобновит выполнение прямых регулярных рейсов между Внуково и чебоксарским аэропортом. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 1 июня между Чебоксарами и Внуково возобновят прямые рейсы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ С 1 июня между Чебоксарами и Внуково возобновят прямые рейсы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Вылеты из аэропорта Внуково будут осуществляться ежедневно в 20:10, а обратные рейсы из Чебоксар — в 22:00.

Также прямые рейсы между Чебоксарами и столицей выполняются авиакомпанией через аэропорт Шереметьево. Общая частота полетов по маршруту Москва — Чебоксары составит 23 рейса в неделю.

Влас Северин