Судьям добавили указаний свыше

Верховный суд (ВС) напомнил нижестоящим судам, что они обязаны обеспечить выполнение международных договоров РФ, имеющих приоритет над нормами национального права. Это указание содержится в определении ВС, которым он потребовал исполнить запрошенные Комитетом ООН по правам человека (КПЧ) обеспечительные меры и приостановить выселение четы пенсионеров из их единственной квартиры в Мурманске. После выхода РФ из Европейской конвенции по правам человека КПЧ остался, по сути, единственной альтернативой Европейскому суду по правам человека, но механизма исполнения его решений в законодательстве пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / Reuters Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Судебная коллегия ВС по административным делам удовлетворила кассационную жалобу мурманчан Лидии и Олега Казориных, которые оспаривали действия судебного пристава, пытающегося выселить их за долги из единственного жилья. Об этом “Ъ” рассказал адвокат Московской муниципальной коллегии адвокатов Алексей Лаптев, представляющий интересы заявителей. Из определения судьи ВС о принятии жалобы к рассмотрению следует, что суд расценил как серьезное нарушение отказ судебного пристава исполнить обеспечительные меры по запросу Комитета ООН по правам человека, который предложил приостановить выселение госпожи Казориной до рассмотрения ее жалобы в КПЧ, поданной еще в 2023 году.

Пенсионерка в этой жалобе апеллировала к ст. 17 (право на уважение жилища) Международного пакта о гражданских и политических правах. В том же году КПЧ направил российским властям запрос о применении обеспечительных мер. Копия письма была передана судебному приставу, но тот пришел к выводу, что по закону об исполнительном производстве обращение должников в КПЧ не является основанием для приостановления производства. Такой подход поддержали апелляционный и кассационный суды. Однако ВС с ними не согласился, указав в определении, что пристав должен руководствоваться в своей деятельности еще и нормами международных договоров.

Россия является государством—участником Международного пакта о гражданских и политических правах и Факультативного протокола к нему, который предусматривает процедуру рассмотрения индивидуальных обращений в КПЧ. Следовательно, РФ признала компетенцию комитета принимать и рассматривать сообщения от лиц, находящихся под ее юрисдикцией, отмечает ВС. По Конституции международные договоры РФ являются частью ее правовой системы, и если международным договором установлены иные правила, нежели законом, то применяются правила международного договора, напоминает ВС. Суды должны иметь в виду, что неправильное применение общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров может стать основанием для отмены судебного акта. А соображение КПЧ, принятое по обращению россиянина и содержащее рекомендации об устранении нарушений, обязательно для исполнения в РФ и может являться новым обстоятельством для пересмотра вступившего в законную силу судебного постановления. В случае затруднений с толкованием норм международного права ВС рекомендовал судам использовать акты международных организаций, в том числе ООН, а также обращаться в правовой департамент МИДа и Минюст РФ.

Напомним, что после выхода России из Европейской конвенции по правам человека в 2022 году КПЧ ООН оказался практически единственной альтернативой Европейскому суду по правам человека для россиян, которые пытаются спорить с государством на международном уровне. Однако механизм исполнения решений КПЧ в законодательстве РФ не закреплен: хотя Конституционный суд еще в 2012 году подтвердил юридическую силу решений КПЧ, вынесенных по существу дела (соображений), признав, что Россия «не вправе уклоняться от адекватного реагирования» на них. В то же время, отмечает Алексей Лаптев, в отношении решений КПЧ о применении обеспечительных мер такое разъяснение отсутствовало, что вызывало серьезные проблемы с их исполнением. Теперь же ВС РФ обязал судебного пристава приостановить исполнительное производство и тем самым признал обязательность подобных «временных мер» КПЧ. По мнению господина Лаптева, это решение ВС можно трактовать как отказ российского государства от политики изоляционизма и выбор в пользу международного сотрудничества в сфере защиты прав человека.

ВС добивается, чтобы Россия исполняла обязательства, взятые ею в соответствии с международным договором, и это уже большой прогресс по нынешним временам, отмечает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков. Слабое место КПЧ в том, что это не судебный орган: он работает по принципу «naming and blaming», то есть устанавливает нарушение и рекомендует государству прекратить его. Но, возможно, для России такой формат как раз более приемлем, резюмирует эксперт.

Анастасия Корня