Как в России относились к приоритету международного права

Приоритет международного права над федеральными законами как один из основополагающих принципов Конституции РФ 1993 года был закреплен в ч. 4 ст. 15. В ней говорится, что составной частью правовой системы РФ являются «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры», а если «международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

К началу 2020-х годов в России стали все чаще говорить о нецелесообразности сохранения этой нормы, ссылаясь на усиление «политической составляющей» в работе ряда межгосударственных органов и международных судов, в том числе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Однако ст. 15 относится к первой главе Конституции, для изменения которой предусмотрена сложная процедура с созывом Конституционного собрания, разработкой проекта нового Основного закона и вынесением его на референдум. Поэтому авторы поправок к Конституции, принятых летом 2020 года, избрали другой путь: изменения были внесены в статьи из других глав, скорректировать которые можно голосованием в федеральном парламенте.

В итоге в ст. 79, где речь идет об участии России в межгосударственных объединениях, появилась важная оговорка: «Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ». Право определять факт «неправильного» истолкования и решать вопрос о возможности исполнения подобных решений получил Конституционный суд. Он же, согласно новой редакции ст. 125, был уполномочен рассматривать вопросы о «возможности исполнения решения иностранного или международного суда», если это решение «противоречит основам публичного правопорядка РФ». Именно на основании этой обновленной статьи Конституционный суд в 2020–2022 годах (то есть еще до выхода России из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека) разрешил не выполнять на территории РФ несколько решений ЕСПЧ.