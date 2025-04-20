Нижегородцы в авангарде, «Большой Лебовски» и всегда закрытые двери

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут лекции о золотом веке нидерландской живописи, экспериментальном кино и «Русских сезонах», состоится разбор фильма «Большой Лебовски» и показ внеконкурсной программы Международного фестиваля короткометражного пластического кино. Город примет фестиваль Intervals, а также гастроли новосибирского театра «Глобус» и Рязанского областного театра кукол. Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие выставки «Наши двери всегда закрыты» в студии «Тихая»

Фото: Telegram-канал замгубернатора Нижегородской области Олега Берковича Открытие выставки «Наши двери всегда закрыты» в студии «Тихая»

Фото: Telegram-канал замгубернатора Нижегородской области Олега Берковича

20 апреля в студии «Тихая» на улице Ульянова открылась выставка «Наши двери всегда закрыты», приуроченная к 10-летию институции. Название отсылает к одному из принципов студии: попасть в нее можно только по предварительной записи. Новая экспозиция объединила более ста произведений резидентов, архивных документов и фотографий. Выставка будет работать до 31 августа. Чтобы посетить ее, нужно заранее записаться. Билет стоит 450 руб.

22 апреля в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова откроется коллективная выставка «Великая Победа: 80 лет мужества и памяти», организованная совместно с Союзом художников России. В экспозиции собраны портреты, натюрморты и сцены из жизни военного времени. Выставка откроется в 18:30. Она будет работать до 18 мая, вход свободный.

23 апреля в арт-пространстве «Кинофактура» на Варварской улице пройдет разбор фильма братьев Коэн «Большой Лебовски» (1998). Участники обсудят, зачем слово «fuck» и его производные употребляются персонажами 281 раз, действительно ли музыка в картине имеет не просто фоновое значение, почему массовый зритель и немалая часть критиков не приняли фильм и как он все же стал культовым. Разбор проведет историк кино Павел Тимошинов. Начало в 19:00. Для участия нужно зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разбор фильма «Шоу Трумана» в арт-пространстве «Кинофактура»

Фото: vk.com / kinorazbornn Разбор фильма «Шоу Трумана» в арт-пространстве «Кинофактура»

Фото: vk.com / kinorazbornn

24 апреля в корпусе Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского пройдет экскурсия по постоянной экспозиции «Нижегородцы в авангарде». Слушателям расскажут о коллекции работ 1900-1920-х годов и художниках, связанных с Нижним Новгородом. Экскурсия начнется в 14:00. Обычный билет стоит 450 руб., льготный — 300 руб.

24 апреля в корпусе НГХМ «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной) откроется новый цикл лекций «Северное Возрождение». На первой встрече участникам расскажут о золотом веке нидерландской живописи. Лекция начнется в 18:30, билет стоит 200 руб.

24 апреля в Арсенале в кремле культуролог Дарья Ткачева прочитает лекцию «1940–1970-е. Экспериментальное кино и начало видеоарта». Она расскажет, как появление портативной видеокамеры открыло эру более личного контакта человека с изображением. Начало в 19:00. Обычный билет стоит 500 руб., льготный — 250 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль Intervals. Световая инсталляция в здании водокачки на Стрелке

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фестиваль Intervals. Световая инсталляция в здании водокачки на Стрелке

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

24-27 апреля в Нижнем Новгороде пройдет восьмой мультимедийный фестиваль Intervals. Более 25 художников из 11 стран украсят масштабными инсталляциями 17 городских объектов, среди них кремль, Чкаловская лестница, Александровский сад, Нижегородская ярмарка. Также в программе концерты, перформансы и образовательные мероприятия. Карту можно посмотреть на сайте фестиваля.

24-27 апреля в Театре юного зрителя на улице Горького пройдут гастроли новосибирского молодежного театра «Глобус». Нижегородскому зрителю представят спектакли «Собаки» по повести Константина Сергиенко «До свидания, овраг!», «Мальчики» по повести Владислава Крапивина «Та сторона, где ветер», «Поллианна» по роману Элинор Портер и «Дни Турбиных» по пьесе Михаила Булгакова. Билеты — от 250 до 850 руб.

25 апреля в корпусе НГХМ «Русское искусство» (Дом губернатора в кремле) состоится экскурсия «Красота русского пейзажа». Слушателям расскажут об особенностях эпического, лирического и романтического пейзажа и пейзажа-марины. Экскурсия начнется в 14:00. Обычный билет стоит 450 руб., льготный — 300 руб.

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25 апреля в Музее моды и портновского искусства имени Н.П. Ламановой на Сергиевской улице пройдет лекция основателя музея и дизайнера Ольги Парле «Скандал, который стал сенсацией: наследие Сергея Дягилева». На встрече речь пойдет о «Русских сезонах» — гастрольных выступлениях русских артистов оперы и балета, организованных антрепренером за границей, — и об их влиянии на развитие мирового художественного процесса. Лекция начнется в 18:00, билет стоит 1 тыс. руб.

25 апреля в Арсенале состоится показ внеконкурсной программы Международного фестиваля пластического кино Bodyscope Film Festival. В программе — короткометражки «Terra mater» (2023, Швейцария), «Неоновый фантом» (2022, Бразилия), «Раскройка» (2024, Россия), «Освещенное место» (2024, Россия), «Морская ода» (2024, Португалия) и «Нейтрино» (2024, Россия). Показ начнется в 19:00. Обычный билет стоит 300 руб., льготный — 150 руб.

25-27 апреля в Нижегородском театре кукол на Большой Покровской улице — гастроли Рязанского областного театра кукол. Артисты покажут спектакли «Каштанка» по рассказу Антона Чехова, «Трио поросят» по сказке Валерия Шадского и «Сон в летнюю ночь» по пьесе Уильяма Шекспира. Билеты — от 250 до 600 руб.

Какие выставки продолжают работу До 27 апреля в Русском музее фотографии на улице Пискунова открыта выставка Сью Пак «Поэзия пустынных пространств» и выставка к 88-летию со дня рождения фотохудожника Станислава Яворского «Две бесконечности». До 18 мая в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского открыта выставка «Красная книга». До 1 июня в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина открыта выставка «Архитектура памяти» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. До 29 июня в Арсенале в кремле открыта выставка уличной фотографии «Свой город». До 16 июля в корпусе НГХМ «Русское искусство» в кремле открыта выставка «Учитель и ученик. Традиция в русской школе живописи». До 27 июля в Арсенале в кремле открыта выставка «Земное/Планетарное» — часть Первого международного биеннале экологического искусства. До 10 января 2026 года в Дмитриевской башне кремля открыта выставка «Сороковые-роковые».

Подготовила Елена Ковалева