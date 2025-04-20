Пермский алкозавод планирует выпускать три вида соджу
АО «Пермалко» подало сразу три заявки на регистрацию товарных знаков для производства соджу. Как свидетельствуют данные znakoved.ru, компания планирует изготавливать алкогольный напиток со вкусом персика, земляники и грейпфрута. Все заявки были поданы 10 апреля. В компании «Алковорлд» (управляет АО «Пермалко») на запрос «Ъ-Прикамье» о сроках запуска проекта не ответили.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
В марте «Ъ-Прикамье» сообщал, что АО «Пермалко» планирует запуск алкогольных напитков под новыми брендами, включая соджу, настойку и водку. Тогда в компании пояснили, что решение о создании новых марок является частью новой долгосрочной стратегии развития предприятия.
«Пермалко» — один из старейших изготовителей алкоголя на Урале. Предприятие начало работу в 1895 году как Пермский казенный спиртоочистительный завод. Согласно данным отчета за 2023 год, продукция организации представлена более чем в 50 регионах России. Также осуществляется экспорт в ряд стран, таких как Южная Корея, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Согласно официальному сайту «Пермалко», портфель брендов компании насчитывает 19 позиций. Весной 2023 года латвийский холдинг «Амбер» продал 92,6% акций пермского завода «Амбер Пермалко» ООО «АлкоВорлд» из Петрозаводска. Пермской организации присвоили прежнее название — АО «Пермалко». Сумма сделки не раскрывалась.