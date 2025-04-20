Смольный выделит 1,4 млрд рублей субсидий на организацию культурных мероприятий

Власти Санкт-Петербурга выделят социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) ежегодные субсидии на организацию мероприятий в области культуры и искусства. В 2025 году на проведение фестивалей, конкурсов и проектов в городском бюджете предусмотрено 1,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Парфенов, Коммерсантъ Фото: Андрей Парфенов, Коммерсантъ

Как пояснили в городской администрации, получателей субсидий определит комитет по культуре Санкт-Петербурга по результатам конкурса из числа негосударственных социально ориентированных НКО. Мероприятия, которым оказывается государственная поддержка, проводятся с целью укрепления и поддержки традиционных российских духовно-нравственных ценностей, уточняется в сообщении.

Результатом предоставления субсидий станет проведение в 2025 году для жителей и гостей города ряда масштабных культурных событий, направленных на сохранение и развитие профессионального искусства, поддержку многообразия творческой деятельности в Петербурге, отметили также в Смольном.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что две жительницы Петербурга получили условный срок и штраф за попытку мошенничества с субсидиями, выделяемыми в качестве компенсации участникам международных выставок и ярмарок.

Андрей Цедрик