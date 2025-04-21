У кокса — вспышка доходности

Впервые с середины января доходность экспорта металлургического угля выросла в недельном сравнении по всем основным направлениям. Аналитики указывают на стечение обстоятельств: переход на инновационные полувагоны в восточном направлении позволил сократить затраты на логистику, а аварии на шахтах в Австралии способствовали росту мировых цен на коксующиеся угли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ

Неделя, завершившаяся 13 апреля, стала первой неделей за три месяца, когда экспортные нетбэки российских поставщиков коксующегося угля показали положительную динамику во всех направлениях — северо-западном, южном и восточном, следует из материалов NEFT Research. Так, доходность экспорта на условиях FOB Дальний Восток за неделю выросла на 4,8%, до 2,92 тыс. руб. за тонну, FOB Финский залив — на 2,2%, до 4,07 тыс. руб. за тонну, FOB Азово-Черноморский бассейн — на 2,4%, до 3,82 тыс. руб. за тонну.

Эффективность экспорта коксующегося угля улучшилась на всех направлениях вследствие роста котировок на 2,7–2,8% неделя к неделе, до $125,8–196,8 за тонну в зависимости от порта экспорта и ослабления курса рубля. Кроме того, на нетбэки повлияло снижение стоимости транспортировки на 5% за неделю. На показателе сказались снижение тарифа в восточном направлении, а также переход со второго квартала экспортных перевозок угля из Кузбасса на восток в рамках соглашения с ОАО РЖД на инновационные полувагоны (75 тонн) вместо типовых полувагонов (69 тонн).

Замглавы ОАО РЖД Михаил Глазков сообщал в начале апреля, что монополия ведет переговоры с Минэнерго о переводе всех перевозок угля на инновационный подвижной состав, Минэнерго поддерживает эту инициативу. Сейчас на Восточном полигоне сосредоточено около 140 тыс. единиц инновационных вагонов, для вывоза угля по квоте из Кузбасса необходимо 64 тыс. единиц. С 1 апреля весь объем квоты должен вывозиться в инновационных вагонах. В январе так вывозилось 78%, в феврале — 84%, в марте — 89%, в первую декаду апреля — 91%. В идеале показатель планируется довести до 93% — в силу того, что погранпереходы с Китаем не принимают инновационные вагоны с полной загрузкой.

Но долгосрочного позитивного тренда на рынке эксперты не видят, а рост нетбэков объясняют стечением обстоятельств, затронувших в первую очередь именно рынок коксующегося угля. Так, говорит партнер по консалтингу NEFT Research Александр Котов, индекс австралийского металлургического угля HCC подскочил до $187 за тонну на опасениях сокращения предложения в связи с несколькими авариями на шахтах в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде в конце марта и начале апреля. Кроме того, по его словам, сказалось решение президента США Дональда Трампа заморозить на 90 дней введение высоких пошлин против торговых партнеров.

«Коррекция в сторону роста в апреле может быть за счет снижения ставок перевалки еще на $2–4 за тонну. Плюс ставки предоставления полувагонов пошли вниз в марте. Это позволит немного сэкономить. Но любые оптимизации будут "съедены" ценами на уголь»,— говорит эксперт Института экономики и энергетики Александр Титов. Да и переход на инновационные вагоны может создать дополнительные риски. Как отмечает господин Титов, «не у всех операторов или грузоотправителей, особенно в случае кэптивного парка, хватает парка инновационных вагонов».

Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев говорит, что грузоподъемность инновационного полувагона на 10% выше по сравнению со стандартным и разница в стоимости аренды может достигать до 25%. «Для грузоотправителей коксующегося угля эта разница может быть менее критичной, чем для грузоотправителей энергетического угля, поскольку стоимость коксующегося угля превышает стоимость энергетического угля более чем на 30%»,— указывает он. По данным NEFT Research на 13 апреля, экспортные цены на энергетические угли из РФ в зависимости от порта находились в диапазоне $65,2–130,4 за тонну.

По словам Александра Титова, для уверенного роста экспортных доходов в сегменте энергетического угля нужен либо устойчивый рост экспортных цен, что может произойти в случае летней жары при слабой гидрогенерации или снижении предложения, либо заметное ослабление рубля. В остальных случаях потенциала для роста нетбэков он не видит. В сегменте металлургического угля ситуация еще более пессимистичная, продолжает господин Титов, указывая на большие риски для спроса на сталь в 2025 году.

Полина Трифонова, Наталья Скорлыгина