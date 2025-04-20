Фрезу в мешках не утаили

Как стало известно “Ъ”, масштабную аферу по поставке контрафактных инструментов для изготовления запчастей на самолеты «Ил» раскрыли сотрудники ФСБ и МВД России. Под видом европейского в Воронежское авиастроительное объединение (ВАСО) несколько лет поступал китайский инструмент, который закупался в Поднебесной на вес по цене металлического лома. Разницу поставщики делили с одним из руководителей службы закупок ВАСО и клали себе в карман. При обысках у четверых фигурантов изъяли более 50 млн руб. наличными и целый автопарк премиальных машин, включая Tesla.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цех ВАСО по сборке пилонов самолета ИЛ-96 400М

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Цех ВАСО по сборке пилонов самолета ИЛ-96 400М

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено на днях следователями УВД по Юго-Восточному административному округу столичного главка МВД. Поводом стали материалы проверок, проведенных различными подразделениями ФСБ и МВД, а также заявление представителя ПАО «Ил».

Отправной точкой для расследования стали поставки в ВАСО (присоединено в 2021 году к ПАО «Ил», входящему в ОАК) инструментов для высокоточных станков с числовым программным управлением. Договор был заключен между ПАО «Ил» и столичной компанией ООО «Бамгрупп» еще в 2021 году и имел так называемый рамочный характер. Иными словами, был фактически бессрочным и предусматривал поставку по мере надобности «металлорежущего инструмента» французской фирмы Tivoly (фрезы, сверла и т. д.), необходимых для изготовления разного рода авиадеталей.

Стоит отметить, что ВАСО как один из ведущих филиалов ПАО «Ил» давно занимается производством комплектующих (пилонов, мотогондол, рельсов закрылков и т. д.) как для составляющих основу российской военно-транспортной авиации Ил-76, так и пассажирских Ил-96, которые состоят в парке специального летного отряда «Россия», включая президентский «борт номер один».

Как считают оперативники и следователи, руководство «Бамгрупп» после введения антироссийских санкций стало поставлять на ВАСО вместо качественных европейских инструментов дешевые китайские, но под видом и с маркировкой фирмы Tivoly.

Сама «Бамгрупп» и ее руководители работали в авиаотрасли еще с 2006 года, были довольно известны и хорошо ориентировались на рынке. Их связи, в том числе в ВАСО и «ОАК-Закупках», до определенного момента, как подозревают силовики, позволяли им скрывать качество фрез (инструмента), большая часть из которых, по предварительным данным, закупалась в КНР не как во Франции — с оплатой в евро за каждую небольшую деталь, а оптом — в мешках по цене цветного лома на вес. В итоге «металлорежущие инструменты» в ряде случаев выходили из строя после нескольких минут работы и могли повредить обрабатываемую запчасть или ее составляющие. Обман вскрылся при очередной поставке инструмента в ходе внутренней проверки, результаты которой были переданы в правоохранительные органы.

На днях в ходе совместной операции ФСБ, спецназа спецслужбы и МВД были задержаны гендиректор «Бамгрупп» Алексей Богатырев, начальник отдела инструмента компании Денис Войнов, гендиректор и учредитель связанной с ООО фирмы «Эквитул» Станислав Мартынов, а также отвечавший за приемку «металлорежущего инструмента» начальник управления вспомогательных закупок ВАСО Владимир Спицын.

О размахе махинаций, по версии силовиков, свидетельствует тот факт, что во время обысков в квартирах и коттеджах фигурантов было найдено более 50 млн руб. наличными, а также был изъят целый автопарк премиальных авто, включая Porsche, BMW и электромобили Tesla.

По некоторым данным, визиты силовиков с последующими допросами и отправка в камеру предварительного заключения шокировали участников незаконных операций. Все они почти сразу стали давать признательные показания, двое выразили готовность заключить досудебные соглашения о сотрудничестве, а один даже не исключил подачу ходатайства об отправке на СВО с соответствующим приостановлением уголовного преследования.

Следователи предъявили всем четверым официальное обвинение в особо крупном мошенничестве. С учетом добровольных признаний трое были оставлены под подпиской о невыезде, и лишь господин Богатырев как организатор помещен с санкции Кузьминского райсуда Москвы под домашний арест, обжаловать который, он, кстати, не стал.

По предварительной информации, в материалах дела пока фигурирует условная сумма ущерба в размере «более 1 млн руб.», необходимая для квалификации особо крупного размера мошенничества (ч. ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы в качестве максимального наказания). Однако, как говорят близкие к следствию источники “Ъ” в ПАО «Ил», которое считает себя потерпевшей стороной, реальный ущерб может исчисляться десятками, если не сотнями миллионов рублей.

«Следствию предстоит исследовать контракты на поставку "металлорежущих инструментов" за несколько лет, назначить экспертизу их качества, определить их реальную стоимость и т. д.»,— сообщил информированный собеседник “Ъ”, пояснив, что также будет уточнена роль каждого из злоумышленников.

В ОАК “Ъ” пояснили, что несоответствие заявленной в договоре поставки определенной номенклатуры расходных материалов для ряда станков зарубежного производства было выявлено именно в ходе внутренней проверки на предприятии.

Тогда, по словам источников в корпорации, подразделение безопасности ПАО «Ил» обратилось в правоохранительные органы для проверки недобросовестных поставщиков, по ее результатам и возбудили уголовное дело.

«Принимаются меры по недопущению аналогичных ситуаций»,— добавили в ОАК. При этом на качество производимой предприятием продукции этот инцидент не повлиял, подчеркнули в корпорации, «поскольку в результате своевременно проведенной проверки все расходные материалы, не соответствующие спецификации, были изъяты из производства».

Сергей Сергеев, Айгуль Абдуллина