ИИ вытягивает мировой венчур

Объем мирового венчурного рынка в первом квартале 2025 года вырос на 6,4% по сравнению с четвертым кварталом 2024-го и составил $126,3 млрд, следует из данных компании KPMG. Этот показатель достиг максимального значения за последние десять кварталов. При росте объемов число сделок снижается — за первые три месяца этого года их было около 7,6 тыс., на 14,2% меньше, чем в предшествующем квартале (8,8 тыс.).

Как отмечают аналитики KPMG, рост финансирования стартапов произошел на фоне продолжающихся геополитических конфликтов, а также опасений вокруг глобальной торговли и новой тарифной политики США. Увеличение объема инвестиций при этом в значительной степени было обусловлено серией мегасделок в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Так, компания OpenAI привлекла в первом квартале рекордные $40 млрд. Среди других крупных сделок — привлечение американскими компаниями Anthropic (разработчик систем ИИ и один из основных конкурентов OpenAI) и Infinite Reality (разработчик технологий дополненной реальности) $3,5 млрд и $3 млрд соответственно. Сделки с ИИ-стартапами были также в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Почти три четверти мирового финансирования пришлись на США — $91,5 млрд. Несмотря на рост инвестиций (плюс 18,5% к предыдущему кварталу), число сделок (3,3 тыс.) в этой стране снизилось четвертый квартал подряд — инвесторы сохраняют осторожность, объясняют аналитики. В Европе объем финансирования почти не изменился — стартапы привлекли $18 млрд при почти 1,9 тыс. сделок (шестилетний минимум по количественному показателю). Венчурный рынок в Азии продолжил существенное падение как по числу сделок, так и объему привлеченных средств. При 2,1 тыс. сделок компании получили $12,9 млрд инвестиций (минус 31,7%) — это самые низкие показатели за последние десять лет.

В KPMG ожидают, что во втором квартале 2025 года инвесторы будут сохранять осторожность на фоне опасений относительно расширения торговых войн и геополитической неопределенности. Многие инвесторы занимают выжидательную позицию до появления большей ясности в глобальной экономической ситуации. Тем не менее, по прогнозу аналитиков, сфера ИИ, скорее всего, по-прежнему будет вызывать интерес у венчурных инвесторов. Также их внимание будет сосредоточено на передовой робототехнике и вспомогательных технологиях, повышающих эффективность автономных систем (решений, работающих без участия человека). Кроме того, в свете геополитической напряженности все больший интерес могут представлять такие сферы, как оборонные технологии и кибербезопасность, отмечают в KPMG.

Венера Петрова