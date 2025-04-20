В России могут ввести самозапрет на азартные игры

Федеральная налоговая служба (ФНС) поддержала инициативу о создании «Стопазарта» — реестра на самозапрет в участии в азартных играх. Об этом написано в ответе представителей ведомства на обращение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Чернышов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Борис Чернышов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Срок запрета, который предложил господин Чернышов,— от трех месяцев до пожизненного. Должники по кредитам, штрафам и иным обязательным платежам с просрочкой, по замыслу вице-спикера, будут вноситься в список автоматически. Другие граждане смогут воспользоваться самозапретом по своему желанию. Предполагается, что инициатива позволит снизить уровень зависимости от азартных игр и защитит семьи от расточения средств, передает «РИА Новости».

10 апреля в партии «Новые люди» предложили ввести самозапрет на продажу алкоголя. С 1 марта в стране действует закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. По словам председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, его уже оформили 9 млн граждан.

Об индустрии азартных игр в России — в материале «Ъ».