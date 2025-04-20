В Челябинской области погибли четыре ребенка при пожаре

В поселке Василовка загорелся частный дом. Погибли четыре ребенка: двое пятилетних близнецов, семилетний мальчик и 12-летняя девочка. Они были дома без родителей.

«На месте ЧП работали 23 человека и 6 единиц техники. Открытое горение ликвидировано на площади 160 кв. м»,— сообщила пресс-служба МЧС по Челябинской области.

Огонь также охватил надворные постройки и кровлю соседнего дома, уточнили в ведомстве. На месте происшествия работает испытательная пожарная лаборатория, выясняется причина произошедшего. С родственниками погибших детей будет работать психолог Ашинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС.