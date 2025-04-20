Главные анонсы 21–27 апреля

21 апреля, понедельник

В Москве пройдут переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и вице-премьера Лаоса Салемсая Коммасита.

В Москве в РГУ нефти и газа (НИУ) им. Губкина откроется международный форум «Нефть и газ».

В Уфе стартует чемпионат России по фехтованию.

22 апреля, вторник

В Москве в ЦВК «Экспоцентр» начнется Российская неделя высоких технологий (РНВТ-2025).

В Москве и Санкт-Петербурге начнется IX Международный арктический саммит «Арктика: перспективы, инновации и развитие регионов».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Узбекистан с рабочим визитом.

23 апреля, среда

В России и Белоруссии начнется продажа полисов единого ОСАГО для России и Белоруссии («белая карта»).

В Санкт-Петербурге откроется XX Всероссийский форум-выставка «Госзаказ».

24 апреля, четверг

ОДКБ проведет научно-практическую конференцию совместно с Минобороны РФ.

В Санкт-Петербурге откроется Международный кинофестиваль «Белые ночи».

В Лондоне пройдут переговоры председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

В Китае пройдут переговоры министра иностранных дел КНР Ван И и главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса.

25 апреля, пятница

В РФ пройдет акция «Диктант Победы». Участвует министр просвещения Сергей Кравцов.

В Москве состоится опорное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке.

В Москве пройдет XII Евразийский международный форум и выставка «Беспилотная авиация».

26 апреля, суббота

В РФ пройдет всероссийская просветительская акция «Библионочь-2025».

В Москве начнутся забеги «Московского полумарафона».

В Санкт-Петербурге пройдет командный чемпионат России по бегу 100 км.

26 апреля, воскресенье

В Токио пройдет 7-й весовой чемпионат мира по киокушинкай каратэ.