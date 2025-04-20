Главные анонсы 21–27 апреля
Важнейшие события предстоящей недели
21 апреля, понедельник
В Москве пройдут переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и вице-премьера Лаоса Салемсая Коммасита.
В Москве в РГУ нефти и газа (НИУ) им. Губкина откроется международный форум «Нефть и газ».
В Уфе стартует чемпионат России по фехтованию.
22 апреля, вторник
В Москве в ЦВК «Экспоцентр» начнется Российская неделя высоких технологий (РНВТ-2025).
В Москве и Санкт-Петербурге начнется IX Международный арктический саммит «Арктика: перспективы, инновации и развитие регионов».
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Узбекистан с рабочим визитом.
23 апреля, среда
В России и Белоруссии начнется продажа полисов единого ОСАГО для России и Белоруссии («белая карта»).
В Санкт-Петербурге откроется XX Всероссийский форум-выставка «Госзаказ».
24 апреля, четверг
ОДКБ проведет научно-практическую конференцию совместно с Минобороны РФ.
В Санкт-Петербурге откроется Международный кинофестиваль «Белые ночи».
В Лондоне пройдут переговоры председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
В Китае пройдут переговоры министра иностранных дел КНР Ван И и главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса.
25 апреля, пятница
В РФ пройдет акция «Диктант Победы». Участвует министр просвещения Сергей Кравцов.
В Москве состоится опорное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке.
В Москве пройдет XII Евразийский международный форум и выставка «Беспилотная авиация».
26 апреля, суббота
В РФ пройдет всероссийская просветительская акция «Библионочь-2025».
В Москве начнутся забеги «Московского полумарафона».
В Санкт-Петербурге пройдет командный чемпионат России по бегу 100 км.
26 апреля, воскресенье
В Токио пройдет 7-й весовой чемпионат мира по киокушинкай каратэ.