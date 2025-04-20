На Кочетовском гидроузле перекрыт судовой ход

В Ростовской области теплоход перекрыл судовой ход на Кочетковском гидроузле. Погибших, пострадавших и разлива нефтепродуктов нет.

«В 02:50 мск поступило сообщение о том, что теплоход "Альфа" (флаг РФ), заходя в камеру гидроузла, совершил навал на нижние ворота носовой частью судна»,— сообщило региональное управление МЧС (цитата по «Интерфаксу»). На борту теплохода находятся 12 человек экипажа.

Кочетковский гидроузел расположен на реке Дон. Навигация внутренних водных путей в Азово-Донском бассейне открылась 1 апреля. В 2024 году количество судозаходов в бассейне составило 5,298 тыс.