«Фобос»: 19 апреля стало самым теплым днем в Москве с 1973 года

Температура воздуха в Москве сегодня, 19 апреля, достигла +24,7 градуса. Это на 1,1 градуса выше прежнего рекорда, который держался с 1973 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

До такого уровня воздух прогрелся к 14:00 мск. Суббота стала вторым подряд рекордно теплым днем в Москве и третьим с начала месяца.

«Эстафету апрельских рекордов тепла в центре Европейской России подхватит и предстоящее воскресенье»,— написал господин Леус в Telegram-канале. 20 апреля осадков не ожидается. Температура составит от +23 до +25 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра, аномально высокие для апреля температуры продержатся в Центральной России до 22 апреля. В Москве и Подмосковье действует оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды.