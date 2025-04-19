Гидрометцентр: аномальное тепло продержится в Центральной России до 22 апреля

Аномально теплая погода на уровне июня прогнозируется в Центральном федеральном округе, заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, аномально высокие для апреля температуры будут в Центральной России до 22 апреля.

«Во вторник будет небольшое понижение, но все равно очень высокие температуры, не на 7–10 градусов выше нормы, а на 5–6. В среду уже начнется заметное понижение»,— рассказал «РИА Новости» синоптик.

Господин Вильфанд уточнил, что погода в Центральной России вернется к апрельской норме в середине следующей недели, днем будет от 10 до 15 градусов тепла. После этого очаг аномального тепла должен переместиться на юг Поволжья.

В Москве и Подмосковье действует оранжевый уровень погодной опасности из-за жары, а также желтый — из-за ожидающейся грозы. По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 19 апреля, в столице будет 23–25°C, переменная облачность (в Подмосковье 21–26°C, местами кратковременный дождь). 20 апреля в Москве температура повысится до 21–26°C (по области останется на том же уровне), осадков не прогнозируется.