США планируют новую встречу Уиткоффа с представителями России

Американская администрация планирует организовать еще одну встречу спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа с представителями России. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ludovic Marin, Pool Photo / AP Фото: Ludovic Marin, Pool Photo / AP

На встрече представители должны обсудить рамочное соглашение по урегулированию конфликта на Украине, которое США представили в рамках переговоров в Париже. План включает признание Крыма российским, закрепление за РФ всех присоединенных территорий и отказ Украины от вступления в НАТО. Отмечается, что американская сторона рассчитывает продолжить работу над нюансами рамочного соглашения в Лондоне на грядущей неделе.

Третья встреча господина Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась 11 апреля. Они беседовали более четырех часов. Вчера Стивен Уиткофф рассказал, что на встрече с российским лидером он обсуждал «вопрос территорий». Спецпосланник американского лидера отметил, что Москва сможет сохранить за собой «некоторые регионы, но не все», а те, население которых в основном говорит на русском языке.

Подробнее о встрече — в репортаже Андрея Колесникова «Море неясности».

Екатерина Отрашкевич