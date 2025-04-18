Уиткофф на переговорах с Путиным обсуждал вопрос украинских территорий

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что он обсуждал территориальный вопрос в контексте мирного соглашения между РФ и Украиной с президентом России Владимиром Путиным. Последняя их беседа была сфокусирована на этой теме, добавил он. Об этом пишет WSJ. Как сказал спецпосланник по итогам переговоров, Россия сможет сохранить за собой «некоторые регионы, но не все».

«В этих регионах заинтересована и Россия, и Украина. Но если часть из них в основном русскоязычные, то, может быть, Украину они могут меньше волновать?» — сказал господин Уиткофф.

Третья встреча президента России и посланника президента США прошла 11 апреля. Как говорил ранее Стив Уиткофф, президент Путин намерен достичь прочного мира на Украине. Он также сообщал о том, что для российской стороны в урегулировании украинского кризиса вопрос регионов — ключевой.

Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «Море неясности».