Бодипозитиву добавляют негатива

Fashion-индустрия отказывается от plus-size моделей на фоне популярности препаратов для похудения, а моде на бодипозитив грозит полное исчезновение. Ряд зарубежных СМИ обратил внимание, что Ozempic и другие средства для похудения оказывают влияние не только на сферу красоты, но и на fashion-индустрию. Как сообщает The Guardian, с 2023 года бренды сократили число моделей plus-size в своих коллекциях. Как это влияет на индустрию в мире и скажется на нишевых брендах в России? Выясняла Анна Кулецкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters

20 лет с начала нулевых западную моду осторожно обволакивали идеи Ренессанса. Одну из громких рекламных кампаний с участием моделей plus-size в 2004-м запустила торговая марка Dove. К философии бодипозитива обращались Max Mara, Calvin Klein и другие. В 2020-м Dolce & Gabbana разработал имиджи для своей коллекции, вдохновившись полотнами Рубенса. Сделав очередной виток, мода возвращается к прежним параметрам, считает юрист, основатель проекта LookReady Анна Саливон: «Ozempic и аналогичные ему препараты пользуются бешеной популярностью, куча липолитиков очень сильно влияют на то, что общество настроено исключительно на то, чтобы худеть. Все бодипозитивные инфлюенсеры после какого-то периода сбросили вес. Публика, которая за ними следила, почувствовала себя обманутой. Оказался такой фейковый тренд.

Все fashion-ритейлеры обязательно знакомятся с событиями Недели моды в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Милане. И 95% образов из 8-9 тыс., которые были показаны на подиумах, демонстрировали девушки размера XXXS и XS».

Осенью 2024 года американский бренд нижнего белья Victoria’s Secret устроил грандиозное шоу в честь своего возвращения после пятилетнего перерыва. На подиум, среди прочих, вышли несколько plus-size и возрастных моделей. Критики профильных журналов возмутились, что манекенщицы были слишком скромно одеты и обвинили бренд в ущемлении их прав. Можно ожидать, что крупные игроки бизнеса скоро совсем откажутся от таких образов, допустила управляющий партнер в России адвокатского бюро Nordic Star, преподаватель fashion law французского института моды Mod Art Анна Заброцкая: «Мы видим по звездам, что все стремительно худеют. Это может отразиться также и на модной индустрии в контексте уменьшения размерного ряда одежды. Но если мы говорим именно про российскую сферу, то у нас, конечно, оформленного тренда на бодипозитив никогда не было, в отличие от того, как выглядели, например, последние рекламные кампании тех же самых западных спортивных брендов вроде Calvin Klein.

У нас, наверное, я бы даже сказала, проблемы больше есть у людей крупных размеров, поэтому можно предложить брендам plus-size переориентироваться на российский рынок».

В России бодипозитив не прижился настолько, чтобы стать очередной эпохой Возрождения. Людям с размером больше 50 зачастую приходится обращаться к услугам портных или искать нишевые магазины. Потому что иначе модную одежду не найти, пояснила plus-size модель, основательница бренда Latrenda Александра Коняхина: «Я за здоровый бодипозитив. Грозит ли нам волна худеющих? Я на своем бренде этого не почувствовала. Лично у нас, напротив, просят, чтобы мы расширили размерную сетку в большую сторону. Сейчас уже наши масс-маркеты делают линейку до 52 размера, поэтому у них плюс-минус так же».

На российском рынке при этом есть несколько брендов, которые специализируются на выпуске одежды plus-size, но даже они в последнее время расширяют свои коллекции в пользу меньших размеров. В нынешних реалиях участники рынка вынуждено подстраиваются под мировые тренды, заметила основательница бренда «Состояние» Мария Першина: «Конкуренция брендов plus-size в России достаточно невысокая. Ниша еще до конца не заполнена. У многих из таких российских марок мы можем увидеть и 42, и 44 размеры. Они как бы страхуют себя. Мы, собственно, делаем то же самое, потому что у нас оверсайз от 44 до 64. Не думаю, что нам что-то грозит. Думаю, наоборот, все будет развиваться. Возможно, когда-нибудь мы придем именно к тому, что есть во всем мире».

О бодипозитиве высказывались и в российском правительстве. Так, министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что эта идеология «токсична и отнимает у россиян» годы жизни.

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Анна Кулецкая