С 2026 года заработает налоговый возврат для семей с двумя и более детьми

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что с 2026 года в России начнет действовать новая семейная налоговая выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. Если семью признают нуждающейся, налог будут пересчитывать по сниженной ставке в 6%.

«Это не просто новая мера поддержки, а перераспределение ранее уплаченного налога на доходы физических лиц: если семья признана нуждающейся, то налог, уплаченный за 2025 год по ставке 13%, будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разницу вернут в виде денежной выплаты»,— сказал Алексей Говырин «РИА Новости».

Налоговый возврат будет доступен в том числе для усыновителей и опекунов. Получатели выплаты должны быть официально трудоустроены, жить в России и иметь статус налогового резидента. Депутат добавил, что выплату не будут предоставлять гражданам, которые находятся в розыске или на принудительном лечении. Среднедушевой доход должен быть ниже 1,5 прожиточного минимума.

Министр труда Антон Котяков 11 апреля говорил, что новый механизм поддержки охватит более 4 млн семей, в которых растут около 11 млн детей. Выплата будет направляться единовременно по итогам года.