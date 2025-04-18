Хинштейна исключили из совета директоров «Почты России»

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил врио губернатора Курской области Александра Хинштейна с должности члена совета директоров «Почты России». Одновременно на пост назначен глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Соответствующее распоряжение премьер-министра опубликовано на портале правовых актов. Александр Хинштейн входил в состав совета директоров с декабря 2020 года. Тогда он возглавлял комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Учредителем и единственным акционером АО «Почта России» числится Российская Федерация. В совет директоров компании входят 11 человек, в числе которых глава Минэкономики Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев, зампред правительства Дмитрий Чернышенко. Председатель совета — помощник президента Максим Орешкин.