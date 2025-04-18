«Трактор» увеличил отрыв от минского «Динамо» в серии 1/4 финала play-off КХЛ

Челябинский «Трактор» на выезде обыграл минское «Динамо» со счетом 3:2 в четвертом матче 1/4 финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и нарастил преимущество в серии до четырех побед — 3:1.

Свою первую шайбу в КХЛ забросил защитник «Трактора» Логан Дэй (12-я минута). Также в составе челябинцев голы забили Андрей Светлаков (42) и Бадди Робинсон (49). У минчан отличились Виталий Пинчук (12) и Илья Усов (26).

Пятый матч серии пройдет 20 апреля в Челябинске.

Таисия Орлова