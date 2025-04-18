Рубль крепнет на продажах

В конце недели курс юаня на закрытии биржевых торгов обновил двухлетний минимум, остановившись вблизи уровня 11 руб./CNY. Многомесячный минимум обновил и внебиржевой курс доллара, откатившись к концу дня до отметки 82,2 руб./$. Рубль поддерживают стабильный геополитический фон, высокое предложение валюты со стороны экспортеров и Банка России, а также низкий спрос на нее со стороны импортеров. При этом в случае прогресса в переговорах по украинскому конфликту курс доллара может перейти в диапазон 70–80 руб./$.

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Курс юаня на торгах Московской биржи 18 апреля закрылся отметке 11,04 руб./CNY — минимальное значение с 10 мая 2023 года. При этом в ходе торгов он опускался до 10,91 руб./CNY. Укрепление российской валюты продолжается вторую неделю. За это время курс юаня снизился почти на 1,7 руб. Схожая динамика наблюдалась и на внебиржевых торгах долларом. Согласно данным Investing.com, курс американской валюты завершил неделю возле отметки 82,2 руб./$ — минимум с конца мая 2023 года. За неделю он потерял почти 1,1 руб.

Отчасти на конъюнктуру валютного рынка оказывает влияние смягчение геополитического фона, периодическое появление информации о возможном смягчении санкционного режима в отношении России. «Пока сохраняется шанс нормализации отношений с США и урегулирования украинского конфликта, рубль, вероятно, будет оставаться сильным»,— отмечает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Впрочем, для укрепления рубля остается и фундаментальный фактор — значительный приток валюты от внешней торговли.

Согласно данным Банка России, в первом квартале 2025 года положительное сальдо счета текущих операций достигло $20 млрд, что на $6 млрд выше, чем в четвертом квартале 2024 года. «Вероятно, профицит был обеспечен в равной степени ростом экспортных доходов на фоне высоких цен на нефть в начале года (в январе—феврале стоимость нефти Brent стабильно превышала $75 за баррель.— “Ъ”), а также снижением импорта на фоне замедления кредитования в РФ и сокращения конечного спроса»,— отмечает Владимир Евстифеев. Впрочем, закрепление на этой неделе цен на нефть Brent выше $65 за баррель, как считает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов, обеспечит профицит внешней торговли на фоне слабости импорта из-за жесткой денежно-кредитной политики Банка России.

Дополнительным фактором поддержки выступает ежедневная продажа юаней в рамках бюджетного правила. С 7 апреля объем продаж составляет в эквиваленте 10,5 млрд руб. в день, что почти вдвое выше, чем в предыдущем месяце. «Ежедневные продажи юаней почти не влияют на курс. Но тут работает накопленный эффект»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Кроме того, на предстоящей неделе российскую валюту поддержит стартующий в России налоговый период, что приведет к еще большим продажам валюты со стороны экспортеров. По оценке аналитиков банка «Зенит», объем налоговых платежей марта (страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль компаний и вывозные экспортные пошлины) составит 3,3 трлн руб.

Укрепление рубля будут сдерживать ожидания того, что финансовые власти России начнут предпринимать шаги по противодействию этому процессу, как это было летом прошлого года (см. “Ъ” от 22 июня 2024 года).

«Такими мерами могут стать словесные интервенции о нежелательности укрепления рубля, сокращение продажи валюты в рамках бюджетных операций с переходом к пополнению валюты в резервы, полная отмена обязательной продажи валютной выручки, активный выпуск нерезидентов со счетов типа “С”, ослабление ограничений на вывод капитала, снижение ключевой ставки при явном замедлении инфляции»,— считает господин Васильев. Правда, такие меры он ждет не раньше достижения курса уровня 70 руб./$.

Вместе с тем, как указывает Денис Попов, «ключевым фактором формирования курса рубля остается геополитический новостной фон». По оценке Михаила Васильева, в случае прогресса в переговорах по украинскому конфликту курс доллара может перейти в диапазон 70–80 руб./$. Однако в отсутствие значимых геополитических изменений в ближайшие недели курс доллара будет оставаться в диапазоне 79–85 руб./$, курс юаня — 10,8–11,6 руб./CNY.

Виталий Гайдаев