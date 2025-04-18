При центре «Россия» учредили совет по формированию нового российского стиля

В национальном центре (НЦ) «Россия» по поручению российского президента Владимира Путина прошло совещание по формированию нового российского стиля в сфере государственных визуальных коммуникаций. Участники конференции отметили важность работы в этом направлении и решили создать комитет при центре. Его возглавит советник президента России Елена Ямпольская.

Госпожа Ямпольская поблагодарила главу государства за поддержку инициативы. «Будет положено начало работы в этом направлении. Я считаю, что мы должны обеспечить абсолютно везде в общественном пространстве ощущение родного дома без пафосных фраз и громких лозунгов»,— сказала советник президента (цитата по пресс-службе НЦ).

В мероприятии участвовали представители федеральных органов, ведущих российских вузов, а также эксперты в области дизайна и архитектуры. В ходе встречи были продемонстрированы наработки в сферах каллиграфии, письменности, орнаментов и других элементов культурного наследия России.

Новый российский стиль призван создать визуальную среду, ориентированную на культуру народов России. Новый визуальный язык должен транслировать традиционные ценности страны и способствовать формированию целостного образа России. Предполагается, что он также будет препятствовать чрезмерной латинизации городской культуры страны.