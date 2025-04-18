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Сергей Караганов: Россия задержалась в Европе лет на сто дольше, чем было нужно

Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ и почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов рассчитывает, что, когда через несколько лет Россия начнет «сибиризацию», для этого будет готова научная и экспертная база. Об этом он заявил 18 апреля, открывая «Первые Тобольские чтения».

Сергей Караганов

Сергей Караганов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сергей Караганов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На форуме, в котором принимают участие несколько десятков ученых, экспертов и журналистов из разных регионов, обсуждается экспертный доклад «Поворот на Восток 2.0, или Сибиризация России», ответственным и научным редактором которого является Сергей Караганов. По словам автора, в первый раз идея «поворота на Восток», высказанная в конце 1990-х — начале 2000-х, воспринималась прежде всего как смена внешнеполитического вектора, но в итоге оказалась «слишком московской». На этот раз авторы идеи «поворота на Восток» уделяют первоочередное внимание развитию собственно российских территорий в Сибири и на Дальнем Востоке и намерены вовлечь в свой проект как россиян, живущих к востоку от Урала, так и сограждан в Центральной России. «Сибиряком может быть любой, от Днепра до Тихого океана»,— полагает Сергей Караганов. Он подчеркивает, что западный вектор российской политики и общественного развития себя исчерпал: «Россия нуждается в культурной переориентации; мы лет на сто дольше, чем было надо, задержались в Европе».

Обновленная концепция «поворота на Восток» сфокусирована на собственно российской идентичности, для которой Сибирь играет ключевую роль, считают участники «Тобольских чтений». Трансграничное сотрудничество при этом не исключается: «Цель — подружить всех нас, а через нас — и наших друзей и союзников»,— говорит Сергей Караганов. Он предложил сделать Сибирь «модной, как в 1920–1930-е, а также в 1960–1970-е годы».

Сергей Караганов также предостерегает от «украинской ловушки»: по его мнению, восстанавливать районы, пострадавшие в ходе СВО, необходимо, но ресурсы «после первоначального восстановления должны быть направлены на Восток». Кроме того, «украинской ловушки» следует избегать, не допуская распространения ультранационализма во внутренней политике.

Иван Тяжлов

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