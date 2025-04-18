ОТЭКО расширяет сотрудничество с муниципалитетами Темрюкского района

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, расширяет взаимодействие в экономическом и социальном развитии с муниципалитетами Темрюкского района.

Фото: Компания «ОТЭКО»

Администрации Таманского, Новотаманского, Сенного и Вышестеблиевского сельских поселений, а также администрация Темрюкского района и компания «ОТЭКО» заключили договор о сотрудничестве на 2025 год. Согласно документу, предприятие направит более 20 млн рублей на реализацию социальных программ, включая приоритетную помощь школам, детским садам, спортивным организациям, домам культуры и другим учреждениям Темрюкского района.

Договор о сотрудничестве между ОТЭКО и муниципалитетами заключается ежегодно с 2005 года. Ранее в соглашении присутствовали три стороны – портовое предприятие, администрации Таманского сельского поселения и Темрюкского района, а с 2022 года в договоре участвует администрация Новотаманского сельского поселения. В этом году к традиционному сотрудничеству присоединились еще два поселения – Сенное и Вышестеблиевское, что стало важным шагом в укреплении партнерских отношений предприятия с жителями Таманского полуострова. Компания стремится к улучшению качества жизни в регионе, и это подтверждается расширением географии ее социальных инициатив. В прошлом году ОТЭКО перевыполнила план программы поддержки социальной сферы Темрюкского района на 8%, выделив на реализацию мероприятий в рамках Четырехстороннего договора с муниципалитетами 18,3 млн рублей.

Подписание Шестистороннего договора состоялось на III заседании Общественного совета при ОТЭКО, который представляет собой консультативную структуру, объединившая руководство компании, активистов общественных организаций, сотрудников администрации Темрюкского района, местных сельских поселений, депутатов районного совета и представителей СМИ. Общественный совет является основной платформой для коллегиального обсуждения вопросов по социальному развитию и экологии в Тамани – и каждый год подтверждает это высокое звание благодаря растущему интересу жителей. Прямой эфир и запись трансляции в соцсети ВК за первый час посмотрели почти 900 человек.

Подписали договор и приняли участие в очном обсуждении интересующих население тем глава муниципального образования Темрюкский район Федор Бабенков, глава Таманского сельского поселения Максим Хорошилов, глава Вышестеблиевского сельского поселения Денис Колмык, глава Новотаманского сельского поселения Лариса Золотарева и глава Сенного сельского поселения Максим Шлычков.

На заседании были подняты ключевые вопросы, касающиеся как экологической, так и социальной повестки региона. Генеральный директор наливного терминала ОТЭКО Павел Быков рассказал об участии компании в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. ОТЭКО предприняла исчерпывающие меры для минимизации экологического ущерба. Особое внимание было уделено взаимодействию с краевым и районным оперштабом и волонтёрскими организациями для оперативного реагирования на ЧС, были выделены необходимые ресурсы в виде техники и специалистов компании.

Также прозвучал доклад о результатах мониторинга окружающей среды за 2024 год и первый квартал 2025 года в границах санитарно-защитной зоны и ближайших к порту населенных пунктах. Было отмечено, что компания продолжает придерживаться строгих стандартов экологической безопасности и ежегодно инвестирует значительные средства в охрану окружающей среды. Кроме того, руководитель управления промышленной экологии ОТЭКО Анна Политыко раскрыла динамику процесса раздельного накопления отходов. Суммарный объем передачи вторичных ресурсов на переработку за 2024 г. составил 28 тонн, что в 8 раз превосходит показатель 2023 года.

Директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александр Бурмака представил результаты реализации социальных проектов компании, направленных на развитие местных инициатив и инфраструктуры, а также поддержку образования, культуры и здравоохранения в Темрюкском районе. В 2024 году было проведено 120 мероприятий, которые охватили более 18000 человек разных возрастов. Компания стремится улучшить качество жизни на территории присутствия и активно создает условия для развития человеческого потенциала в регионе.

Завершающим вопросом повестки стало обсуждение текущей кадровой политики компании, включая создание новых рабочих мест и предоставление льгот сотрудникам. Директор дирекции по персоналу и административным вопросам ОТЭКО Галина Седова поделилась информацией о программах дополнительного обучения и профессионального развития для работников, а также о мерах поддержки молодых специалистов. В 2024 году на предприятие пришли более 1000 новых работников, при этом треть вакансий закрывается внутренними кандидатами, что позволяет говорить о реальном карьерном росте сотрудников внутри компании.

На III заседании Общественного совета были также даны ответы на 12 вопросов, поступивших от активных граждан в комментариях к трансляции в ВК.

Общественный совет при ОТЭКО продолжает оставаться важной площадкой для открытого диалога между компанией, местными властями и жителями Темрюкского района. Такой формат взаимодействия позволяет оперативно решать актуальные вопросы, вырабатывать долгосрочные стратегии социального развития, направленные на улучшение качества жизни на Таманском полуострове и сохранение его уникальной природы.