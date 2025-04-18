Суд ужесточил наказание американцу Барнсу, осужденному в России за педофилию

Апелляция Мосгорсуда увеличила срок заключения гражданина США Дэвида Барнса до 21 года и 6 месяцев. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Также осужденному назначили курс принудительного лечения. Изначально по делу о сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними сыновьями Барнсу дали 21 год. Дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

«С января 2014 года по март 2018 года осужденный, находясь за пределами Российской Федерации совместно со своим малолетними сыновьями 2010 г. р. и 2014 г. р., являющимися гражданами Российской Федерации, используя их беспомощное состояние, совершал в отношении них иные насильственные действия сексуального характера»,— уточнили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Дэвида Барнса арестовали в 2022 году. В 2024 году ему вынесли приговор. Основанием для задержания стало обращение его бывшей супруги. Она рассказала следствию о случаях насилия над мальчиками, когда те гостили у отца в США.