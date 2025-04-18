Минюст: с 2022 года в зону СВО ушли 326 адвокатов, из них 22 погибли

Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что в зону боевых действий с февраля 2022 года отправились 326 российских адвокатов. Из них 22 человека погибли, один пропал без вести. Сейчас в боевых действиях участвуют 276 человек — 218 добровольцев и 58 мобилизованных. Из зоны СВО вернулись 50 человек, 36 из них были ранены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Служение адвокатского сообщества выходит далеко за пределы судебных кабинетов. Так, адвокатура активно помогает своим коллегам в Курской области, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации в результате вторжения украинских вооруженных формирований»,— сказал господин Чуйченко, выступая на XII Всероссийском съезде адвокатов в Москве.

Он отметил, что в условиях СВО Федеральная палата адвокатов (ФПА) и региональные адвокатские палаты «работают единым фронтом, эффективно решая задачи по защите прав и законных интересов» участников боевых действий и их семей.

В феврале президент ФПА Светлана Володина сообщала, что в боевых действиях на Украине приняли участие 333 адвоката, вернулись 57 человек, 21 адвокат погиб. Она отмечала, что сейчас «на передовой» находятся 255 адвокатов. Им госпожа Володина пожелала «всегда быть здоровыми», «успешно решать свои задачи» и «скорее вернуться домой».

Полина Мотызлевская