Проект детского сада «Самшит» от ФД «Неометрия» вышел в финал престижной международной премии REPA

Проект детского сада «Самшит», реализованный федеральным девелопером «Неометрия» в Сочи, стал финалистом ежегодной международной архитектурно-девелоперской премии REPA (Real Estate Property Awards). Работу отметили в номинации «Детский сад, школа 2025» блока «Готовые проекты».

Жюри премии REPA оценивали конкурсантов по следующим критериям: вместимость, функциональность пространства, дизайн, архитектурные и планировочные решения, безопасность, экологичность и внутренняя инфраструктура. Финалистов ждет следующий этап очной оценки объекта и онлайн-защита проекта.

ДОУ «Самшит» сегодня — самое крупное дошкольное учреждение на Юге России. Оно может принять одновременно 550 воспитанников. Его удобное расположение — в микрорайоне Кудепста на улице Искры, 78 — позволяет обеспечить местами, в том числе, детей из соседних ЖК «Флора» и «Лестория» от ФД «Неометрия». Учреждение рассчитано на пребывание воспитанников на условиях полного дня и будет работать в две смены. В саду предусмотрено 28 групп для детей от 1,5 до 7 лет, оборудованы два музыкальных зала и два спортзала, пищеблок, кабинеты терапевта, психолога и логопеда. Ожидается, что общий штат сотрудников составит 145 человек.

Инфраструктура детского сада не только самая современная, но и детально продуманная. К примеру, музыкальный зал укомплектован уникальной акустической системой, экраном, проектором, а также портативным цифровым фортепиано. Большое внимание уделено специальному сценическому пространству для проведения музыкальных и творческих занятий, праздников и других мероприятий.

«На сегодняшний день это один из самых современных детских садов в России. Его открытие станет важным вкладом в формирование социальной инфраструктуры микрорайона Кудепста г. Сочи, где число жителей постоянно растёт. Реализация этого проекта сформировала новые стандарты в сфере строительства и благоустройства детских учреждений. Мы рады, что наши усилия, а также социальную значимость нашего объекта высоко оценило жюри престижной международной премии», — комментирует PR-директор федерального девелопера «Неометрия» Елена Плеханова.

Проекты-победители премии REPA-2025 назовут на торжественной церемонии в Сочи 26 июня. Конкурс объединяет девелоперов, архитекторов, брокеров и специалистов консалтинговых агентств со всей России и за рубежом. Главная задача премии — не только отметить лучшие архитектурные и девелоперские решения, но и повысить качество проектов за счет прозрачной экспертизы.

Федеральный девелопер «Неометрия» (основной актив инвестиционного холдинга Alias Group) входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания лидирует по объему строящегося жилья на черноморском побережье и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ. Федеральный девелопер «Неометрия» за 14 лет реализовал 17 объектов площадью 1,1 млн кв. м, на стадии строительства 7 проектов площадью 582 тыс. кв. м, на запуске — 9 проектов площадью более 1,9 млн кв. м.

Застройщики: ООО СЗ “РАФСТРОЙ”, ООО СЗ “РОДИНА”. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф.

https://neometria.ru/