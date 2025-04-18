«Внедрение искусственного интеллекта в жизнь бизнеса уже не остановить»

Насколько широко искусственный интеллект уже применяется в реальной работе? В каких отраслях и при решении каких бизнес-задач он показывает наибольшую эффективность и почему? И в чем заключается стратегическая важность этой технологии для IT-индустрии? Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов и генеральный директор IT-холдинга Т1 Алексей Фетисов поговорили об этом в рамках конференции Data Fusion-2025.

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— Первый вопрос: насколько широко искусственный интеллект уже применяется в реальной работе в данный момент? Какой эффект вы наблюдаете от его внедрения?

— Вы знаете, уровень проникновения технологий искусственного интеллекта в отечественный бизнес продолжает активно расти. По нашим оценкам, в 2024 году 34% российских компаний активно его внедряли и использовали в работе. А в течение 2025-го мы ожидаем, что их число может превысить 50%. Считается, что в 2025 году этот рынок в России может вырасти до 800 млрд руб. Главный драйвер роста — это, конечно, ускорение темпов внедрения и коммерциализации ИИ-решений. Мы понимаем ключевую роль ИИ в отрасли на текущий момент не только в IT, но и в телекоме, и в ритейле, и в финтехе. Зная, что это стратегическое направление, мы в прошлом году создали отдельный домен в холдинге Т1Искусственный Интеллект. Приоритет этого бизнес-направления — как раз разработка технологий для всех аспектов применения искусственного интеллекта в жизни компаний.

Мы активно внедряем искусственный интеллект в свои другие решения, например, у нас есть ВКС-платформа DION. На текущий момент она получила ИИ-помощника, который помогает с транскрибацией, саммари, умным поиском и анализом совещаний. Но самое главное — мы активно используем ИИ для себя. На текущий момент активно развиваем ассистента разработчика. Это внутренняя модель, которую мы взяли на базе открытого исходного кода, дообучили, использовали специальные приемы, которые называются Retrieval Augmented Generation, когда ИИ-модель дает ответ на базе знаний, имеющиеся внутри конкретной компании. Таким образом ответ и код, который она генерит, являются релевантным. У нас уже более 1,7 тыс. пользователей данного инструмента, и я ожидаю, что к концу года большая часть разработчиков холдинга будет активно использовать модель в повседневной работе.

Понятно, что ключевое преимущество ИИ для бизнеса — это повышение эффективности в разных аспектах: либо выполнении тех задач, которые решать с помощью сотрудников долго, либо повышении эффективности самих сотрудников, либо выполнение задач, которые люди в принципе быстро и качественно закрыть не в состоянии. Мы видим, что это будет расти, станет повышаться производительность труда, будут сокращаться расходы. Внедрение искусственного интеллекта в жизнь разного бизнеса уже не остановить.

— В цифрах это как-то выражается? Какие направления показывают самую высокую эффективность?

— Я могу точно сказать как айтишник. Мы смотрим себе под капот, и я вижу, что с точки зрения кодогенерации, тестирования, написания так называемых автотестов действительно эффективность может вырастать чуть ли не два раза. То есть мы видим, например, что до 30% более эффективен разработчик, который использует такие инструменты. Тестировщик может стать в два раза более эффективным, используя ИИ-модели. Если говорить про работу аналитиков, людей, которые занимаются проектированием информационных систем, то это направление мы еще пока изучаем, но есть цель тоже где-то на 50% поднять эффективность их труда. Например, для решения какой-то задачи в современной архитектуре, когда много-много маленьких систем (микросервисный ландшафт), нужно изучить большое количество документации, которая относится к соседним с тобой системам. Помощник может сократить это время в несколько раз, не просто все проанализировав и выдав результаты поиска, но и сформулировав ответ в понятном виде.

— Тема искусственного интеллекта настолько бурно развивается, что многие эксперты, экономисты и даже те, кто близок к этой отрасли, боятся давать прогнозы. Ведь сложно представить, в каком направлении это все станет развиваться, как бурно процесс будет идти. Вы каким видите развитие ИИ в ближайшие годы?

— Я, наверное, не буду, как венчурные стартаперы в Силиконовой долине, говорить о том, что весь мир изменится и мы будем проектировать эти системы на натуральном языке. Но абсолютно точно могу сказать, что изменения будут. Будут ли они быстрыми, лавинообразными или постепенными, сказать сейчас сложно. Полагаю, что такое активное использование различных инструментов с элементами искусственного интеллекта и больших языковых моделей являются обязательным навыком для всех людей, которые собираются дальше строить карьеру. При этом я не думаю, что реализуется какой-то апокалиптический сценарий, который рисуют различные люди, относящиеся к этому негативно с точки зрения отказа от огромного количества рабочих мест, переформатирования. Более того, для нас в России это, наоборот, хорошая возможность, учитывая тот дефицит рабочих рук и дефицит специалистов, который мы сейчас испытываем. Так что для нас, я считаю, ИИ — это способ решить все наши масштабные задачи, используя тот ограниченный ресурс, который у нас есть, чтобы просто стать быстрее, эффективнее и сильнее.