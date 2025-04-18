Торговая война пришла в соцсети

Китайские продавцы нашли способ обойти американские пошлины: теперь они предлагают покупать товары напрямую с заводов. В TikTok набирают популярность ролики, в которых производители из КНР рекламируют люксовые товары по низкой цене, утверждая, что продукция оригинальная. На этом фоне приложения некоторых китайских маркетплейсов вошли в топы по скачиванию в США. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters

«Китай разоблачает бренды»,— под таким хештегом набирают популярность видео в TikTok. В одном из роликов рекламируют сумки Louis Vuitton и Hermes якобы с тех же производственных линий, что и оригиналы, по цене в $50. В другом пользователи из Китая предлагают американцам покупать напрямую с местных маркетплейсов. В итоге китайская платформа DHgate, на которой можно закупать оптом товары из КНР, за неделю поднялась с 352-й позиции до топ-3 в американском App Store. И это на фоне того, что Вашингтон ввел беспрецедентные пошлины в 145% на импорт из Китая. Но авторы роликов в соцсетях говорят, что в торговых войнах не бывает победителей.

Однако представители брендов, чья продукция фигурирует в вирусных видео, уже опровергли оригинальность товаров с китайских фабрик. В частности, в Louis Vuitton заявили, что никогда не сотрудничали с Китаем, а в Lululemon сообщили, что не рекламируются в TikTok-роликах. Американские СМИ предупреждают, что под видом копий брендовых товаров покупателям нередко предлагают сомнительную продукцию, и китайские фабрики в таком случае обходят не только механизмы контроля качества, но и закон о защите прав потребителей. Скорее всего, речь действительно о неоригинальных товарах, считает руководитель практики Fashion and Luxury адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая:

«Для того чтобы использовать лейбл made in France, made in Italy, порядка 60% изделия должно быть произведено локально. Доклейка логотипа на сумку не составляет 40% ее производства. Информация о том, что эти товары производятся на одних и тех же фабриках в Китае, я считаю, не соответствует действительности. Это миф, который создан распространителями контрафактной продукции. Какие-то другие сегменты — одежда, мелкие изделия из кожи, аксессуары — могут быть произведены на фабриках в других странах, но эта информация указана на лейблах».

Впрочем, простых американцев это не останавливает. В соцсетях появилось множество видеообзоров на товары из Китая. И, судя по роликам, покупатели очень довольны, и на данные СМИ о том, что страна занимает 80% рынка контрафакта, они внимания не обращают. Хотя эксперты говорят, что чаще всего в КНР подделывается именно одежда, косметика и электроника. Вместе с тем исследования указывают на то, что зумеры не видят ценности в премиальных товарах и готовы покупать дешевые аналоги. Так что тренд на китайскую продукцию действительно может подорвать положение люксовых брендов, считает президент Российской академии рекламы Владимир Филиппов: «Когда эта продукция, созданная по заказу ведущей компании, находится у китайцев, но продавать они ее не могут, потому что введены высокие торговые пошлины, они эти товары в отместку продают по цене ниже той, что назначает правообладатель. Надбавка же у люксовых брендов достаточно высокая».

В то же время The Washington Post сообщает, что 2 мая США планируют закрыть еще и беспошлинный ввоз посылок для личных целей. В этом случае покупки на маркетплейсах станут уже не такими выгодными. Правда, не исключено, что китайские фабрики смогут организовать дополнительные скидки для своих клиентов.

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Валерия Калинина