В Самарской области в 2025 году увеличится размер взноса на капремонт

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Самарской области в 2025 году планируется увеличить с 9,28 руб. до 12,78 руб. за кв. м. При этом к 2030 году он вырастет в регионе до 35,4 руб. за кв. м. Увеличение взноса на капремонт в Самарской области связано с тем, что имеющихся поступлений в ФКР недостаточно для реализации программы. Об этом сообщает член попечительского совета регионального фонда капремонта и депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Фонд прямо заявляет: при существующих поступлениях реализация программы капремонта до 2055 года невозможна. Необходимо 495 млрд руб., а прогноз по сбору — лишь 135 млрд руб. Иными словами, дефицит — колоссальный, 360 млрд руб.»,— говорится в сообщении.

По словам парламентария, недостаток финансирования негативно скажется на объеме и качестве проводимых работ в Самарской области. Это приведет к тому, что «стареющие дома будут ждать своего обновления дольше», утверждает Александр Степанов. Избранный председателем попечительского совета областного ФКР Виталий Брижань выступил с инициативой использования компенсационных механизмов при повышении размера взносов на капремонт в Самарской области.

Георгий Портнов