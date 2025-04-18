Курорт Miracleon вложит более 15 млрд рублей в строительство трех отелей в Анапе

Курорт Miracleon в ближайшие пять лет инвестирует в строительство трех пятизвездочных отелей порядка 15 млрд руб., рассказала «Ъ-Кубань» заместитель директора курорта Miracleon по продажам и маркетингу Кристина Лившиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Miracleon Фото: Miracleon

«Анапа развивается, на курорт активно заходят гостиничные девелоперы. В 2027 году готовится к открытию несколько значимых проектов. У нас также в планах открытие трех пятизвездочных отелей. В частности, в мае следующего года мы открываем отель на первой береговой линии тайского бренда Dusit на 180 номеров с бассейном и SPA-центром на крыше»,— рассказала госпожа Лившиц.

Инвестиции в отель бренда Dusit оцениваются в 3,3 млрд руб. Соглашение о реализации проекта подписали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, глава Анапы Василий Швец, вице-президент Dusit International Сирадеж Донаваник и представитель курорта Miracleon 6 июня 2024 года на площадке Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

Также, по словам Кристины Лившиц, в 2027 году на курорте Miracleon появится отель, ориентированный только на взрослую аудиторию в формате «18+», на территории которого будет работать ночной клуб. Инвестиции в проект оценивают в размере 2 млрд руб.

В 2028 году планируется открытие еще одного пятизвездочного отеля на 400 номеров с аквапарком, инвестиции в который оцениваются порядка 9,5 млрд руб. Общая площадь гостиничного комплекса составит 80 тыс. кв. м.

Все проекты реализуются при поддержке губернатора Краснодарского края, крупных российских финансовых институтов в рамках госпрограммы льготного кредитования строительства туристической инфраструктуры, утвержденной постановлением Правительства РФ от 9 февраля 2021 г. №141. Заявки на участие в программе уже поданы на рассмотрение.

Miracleon за последние 10 лет уже инвестировал в курортную инфраструктуру Анапы более 20 млрд руб. Общий номерной фонд, введенный в рамках господдержки, составляет 1924 номера.

Лия Пацан