Волочкова выставила на продажу шестикомнатную квартиру в центре Петербурга

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова выставила на продажу роскошную 6-комнатную квартиру в центре Петербурга за 165 млн рублей, сообщает StarHit. На текущий момент на недвижимости балерины площадью 196 кв. м. висит долг за коммунальные услуги размером почти 130 тыс. рублей. Управляющая компания уже подала в суд на Волочкову по этому вопросу.

По словам источника издания, в квартире экс-примы есть дорогая мебель, камин, эксклюзивная роспись интерьера на кухне. Высота потолков составляет три метра, есть гостевая спальня с гостевым туалетом, кабинет-библиотека, спортивная комната и хозбок. На недвижимость уже есть покупатель, сделку планируют заключить в ближайшее время.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Волочкова планирует отпраздновать в Петербурге 26 апреля свадьбу дочери Ариадны. Девушка выходит замуж за 23-летнего московского бизнесмена Никиту Григоряна. Торжества пройдут в особняке Мясникова на улице Восстания.

Андрей Маркелов