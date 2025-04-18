В Уфе планируют построить лыжный центр

Управление капитального строительства администрации Уфы на конкурсе 13 мая выберет разработчика проекта строительства центра лыжного спорта спортивной школы №5 в парке имени Мажита Гафури, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 14,9 млн руб., его профинансирует бюджет города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В течение 45 дней необходимо провести инженерные изыскания, до конца этого года разработать проектную и до июня 2026 — рабочую документацию. Само строительство планируется провести в 2026-2027 годах в две очереди.

Сначала необходимо возвести здания центра со зрительской трибуной на 1 тыс. мест, тренажерным залом, раздевалками, буфетом и другими помещениями.

Во вторую очередь строительства необходимо проложить лыжероллерную трассу протяженностью 5 км и огородить ее двухметровым забором.

Майя Иванова