Полицейский из Уфы украл у задержанных биткоины на 20 млн рублей

Приволжская транспортная прокуратура направила в Советский районный суд Уфы уголовное дело о хищениях и превышении должностных полномочий, совершенных сотрудником транспортной полиции, сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022 году сотрудник Уфимского линейного управления МВД России на транспорте незаконно получил доступ к смартфонам двух задержанных. Зайдя в их криптокошельки, он похитил биткоины на сумму более 20 млн руб.

«Кроме того, полицейский, с целью принуждения задержанного к даче показаний о соучастниках совершенного им преступления, применил к нему физическое насилие, повлекшее причинение телесных повреждений»,— добавили в транспортной прокуратуре.

Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ по Башкирии.

Олег Вахитов